Giá vàng hôm nay 29-6: Vừa mở cửa, vàng lẫn bạc đồng loạt giảm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 29-6: Vừa mở cửa, vàng lẫn bạc đồng loạt giảm

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay giảm nhanh khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới, giá bạc cũng rớt tiếp.

Sáng 29-6 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới ở mức 4.058 USD/ounce, giảm hơn 32 USD/ounce so với phiên cuối tuần.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng đi xuống, hiện giao dịch quanh mức 58,74 USD/ounce, giảm khoảng 1% so với phiên trước. Diễn biến này khiến giá bạc không chỉ xóa sạch thành quả tăng trong nửa đầu năm 2026 mà còn tiếp tục lùi về vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 12-2025 đến nay.

Tuần trước, giá vàng thế giới giảm gần 70 USD/ounce, có thời điểm thủng mốc 4.000 USD/ounce - vùng thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Theo giới phân tích, vàng và bạc tiếp tục chịu áp lực giảm trong bối cảnh đồng USD duy trì sức mạnh. Chỉ số USD Index hiện vẫn đứng trên vùng 101,3 điểm, khiến các kim loại quý trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Giá vàng hôm nay 28-6: Vừa mở cửa, vàng lẫn bạc đồng loạt giảm - Ảnh 1.

Giá vàng trong nước giảm tiếp

Trong khi đó, giá dầu thô lao dốc về quanh vùng 70 USD/thùng, góp phần hạ nhiệt lo ngại lạm phát toàn cầu. Tuy nhiên, yếu tố này chưa đủ để hỗ trợ giá vàng và bạc phục hồi.

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm trong tuần này. Dù kim loại quý đã có nhịp phục hồi vào cuối tuần trước sau các thông tin liên quan đến lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), vàng vẫn ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp.

Theo ông, vùng giá 4.000 - 4.100 USD/ounce hiện nay cho thấy thị trường vàng đang trong trạng thái giằng co, khó đoán.

Các nhà phân tích tại CPM Group cũng dự báo giá vàng có thể dao động trong khoảng 3.800 - 4.650 USD/ounce trong hai tuần tới. Trong kịch bản tiêu cực, xu hướng giảm có thể tiếp diễn, với vùng 3.800 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật đáng chú ý trong ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay 28-6: Vừa mở cửa, vàng lẫn bạc đồng loạt giảm - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay cũng giảm tiếp

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm trước.

Giá bạc miếng tại các thương hiệu như Sacombank-SBJ, Ancarat, Phú Quý cũng giảm theo xu hướng thế giới, giao dịch lần lượt quanh 2,23 triệu đồng/lượng mua vào và 2,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 20.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Giá bạc ký tiếp tục lùi về quanh 59,6 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 61,5 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, giảm khoảng 500.000 đồng/kg so với cuối tuần.

Với diễn biến này, giá bạc trong nước hiện cũng ở vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 12 năm ngoái đến nay.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 28-6: Khó đoán

Giá vàng hôm nay 28-6: Khó đoán

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay được cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư dự báo khó đoán sau một tuần biến động mạnh.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vọt lên mức cao nhất trong tuần

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 27-6, tăng mạnh khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, theo đà đi lên của giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 27-6: Tiếp tục nóng lên

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng chủ yếu xuất phát từ sự suy yếu của đồng USD và ảnh hưởng đà giảm của lãi suất trái phiếu Mỹ

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng giá vàng miếng SJC giá bạc hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo