Kinh tế

Giá vàng hôm nay 31-1: Sụt giảm mạnh sau chuỗi tăng kỷ lục

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 31-1, lao xuống khi nhà đầu tư tiếp tục bị bán tháo, Mỹ sẽ thay đổi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED)

Giá vàng hôm nay 31-1: Sụt giảm mạnh sau chuỗi tăng kỷ lục - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay giảm sốc

Đầu ngày 31-1, giá vàng đóng cửa cuối tuần tại mốc 4.891 USD/ounce, giảm mạnh 561 USD so với mức giá cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua 5.452 USD/ounce, đánh dấu một trong những đợt điều chỉnh sâu nhất gần đây

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo này xuất phát từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đề cử ông Kevin Warsh – cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (FED) – làm Chủ tịch FED tiếp theo, thay thế ông Jerome Powell khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5-2026.

Việc lựa chọn ông Warsh, một nhân vật được đánh giá là duy trì tính độc lập của FED và không quá nghiêng về chính sách nới lỏng cực đoan, đã xoa dịu lo ngại về khả năng can thiệp chính trị mạnh mẽ vào chính sách tiền tệ. Điều này sẽ thúc đẩy đồng USD tăng giá mạnh, làm giảm sức hấp dẫn của vàng, khuyến khích nhà đầu tư chốt lời.

Ngoài ra, thị trường cũng ghi nhận diễn biến tích cực trong đàm phán ngân sách liên bang Mỹ. Tổng thống Trump và các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm tránh đóng cửa chính phủ quy mô lớn, đồng thời tiếp tục thương thảo về các giới hạn mới đối với chính sách thực thi luật nhập cư. 

Những tiến triển này góp phần làm dịu căng thẳng chính trị, giảm nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý. Nhà đầu tư tài chính nhanh chóng giảm vị thế vàng để thu hồi vốn, đẩy nhanh đà giảm giá.

Mặc dù mức giảm gây sốc, các nhà phân tích cho rằng diễn biến này không hoàn toàn bất ngờ. 

Trong tháng 1-2026, giá vàng đã tăng khoảng 30%, chạm mức cao kỷ lục lên tới hơn 5.600 USD/ounce ở một số thời điểm, nhờ các yếu tố như mua vào mạnh từ ngân hàng trung ương, lo ngại lạm phát và bất ổn địa chính trị.

Đợt bán tháo chốt lời mạnh mẽ trong hai ngày qua được xem là phản ứng tự nhiên sau giai đoạn tăng nóng, giúp thị trường điều chỉnh về mức hợp lý hơn.

Giá vàng hôm nay 31-1: Sụt giảm mạnh sau chuỗi tăng kỷ lục - Ảnh 2.

Chiều 30-1, giá vàng miếng giảm 10 triệu đồng/lượng, công ty SJC có thông báo quan trọng

Chiều 30-1, giá vàng miếng giảm 10 triệu đồng/lượng, công ty SJC có thông báo quan trọng

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC mất tổng cộng 10 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày, theo đà lao dốc của giá vàng thế giới.

Sáng 30-1, giá vàng miếng SJC rớt hàng triệu đồng

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC sáng nay giảm tới gần 6 triệu đồng, theo đà lao dốc của giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 30-1: Giá vàng thế giới biến động gần 500 USD

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 30-1, biến động mạnh hàng trăm USD khi nhà đầu tư mạnh tay bán ra chốt lời.

