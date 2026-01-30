Sáng 30-1, giá vàng miếng SJC rớt hàng triệu đồng

Sáng 30-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 181,5 triệu đồng/lượng, bán ra 184,5 triệu đồng/lượng, giảm 5,8 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Đây là mức giảm rất mạnh của giá vàng miếng SJC trong vài ngày qua. Nếu so với mốc cao nhất của giá vàng lên tới 191,3 triệu đồng lập vào trưa hôm qua, giá vàng đã giảm tới gần 7 triệu đồng.

Cùng theo chiều hạ nhiệt, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được Công ty SJC giao dịch mua vào 181,2 triệu đồng/lượng, bán ra 184,2 triệu đồng/lượng, giảm 5,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng trong nước giảm rất mạnh do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá vàng thế giới biến động hàng trăm USD/ounce, có thời điểm rớt thẳng đứng từ vùng 5.540 USD/ounce xuống chỉ còn 5.100 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC rớt trở lại hàng triệu đồng vào sáng nay

Biên độ dao động trong một phiên lên mức kỷ lục gần 500 USD/ounce (tương đương khoảng 15 triệu đồng). Đây là mức dao động trong phiên cao kỷ lục, khi nhà đầu tư ồ ạt chốt lời sau chuỗi tăng nóng của vàng. Nhưng ngay sau đó, lực cầu bắt đáy mạnh mẽ giúp giá vàng tăng trở lại.

Tới 9 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 5.334 USD/ounce, giảm khoảng 50 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Nếu so với sáng hôm qua, kim loại quý vẫn giảm tới gần 200 USD/ounce (tương đương mức giảm khoảng 6,3 triệu đồng).

Chỉ số đồng USD (DXY Index) phục hồi nhẹ sau chuỗi ngày lao dốc. Sáng nay, chỉ số DXY Index tăng nhẹ lên mức 96,45 điểm, tăng 0,18% so với phiên trước nhưng vẫn đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022 tới nay.

Bất chấp giá vàng có phiên biến động mạnh nhất lịch sử, ông Nitesh Shah, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, vẫn chia sẻ trên Kitco rằng giá vàng có thể lên tới 6.000 USD/ounce vào năm 2026, trong bối cảnh dòng vốn từ các quỹ ETF, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức vẫn chảy mạnh vào.

Dù giá vàng đã tăng hơn 22% trong tháng đầu tiên của năm 2026, chuyên gia tại WisdomTree nêu quan điểm căng thẳng địa chính trị vẫn còn dai dẳng liên quan giữa Mỹ với Venezuela hay căng thẳng xung quanh Greenland, Iran và sự tái cấu trúc thương mại toàn cầu… đều đang là nguyên nhân dẫn đến giá vàng đi lên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 168,7 triệu đồng/lượng.