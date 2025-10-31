HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 31-10: Giá vàng thế giới tăng 110 USD

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Sau ba phiên giảm liên tiếp, giá vàng hôm nay bứt phá hàng trăm USD/ounce, sau làn sóng mua vào từ các ngân hàng trung ương.

Giá vàng hôm nay 31-10: Giá vàng thế giới tăng 110 USD - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tăng rất mạnh

Khoảng 6 giờ ngày 31-10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế vọt lên 4.025 USD/ounce, tăng 110 USD so với mức đáy trong phiên đêm qua 3.915 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 13 USD, chốt ở mức 4.014 USD/ounce.

Lực đẩy chính của giá vàng hôm nay đến từ các ngân hàng trung ương. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), quý III/2025 các ngân hàng trung ương đã mua 220 tấn vàng, tăng 28% so với quý trước.

WGC dự báo cả năm 2025, mức độ mua vào của những ngân hàng này sẽ dao động từ 750 đến 900 tấn vàng do căng thẳng địa chính trị, lạm phát dai dẳng và bất ổn thương mại toàn cầu – những yếu tố khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn hấp dẫn, trước giá trị đồng USD dễ bị tổn thương.

TIN LIÊN QUAN

Trước đó, vào đầu ngày 30-10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm %. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell đã phát tín hiệu việc cắt giảm lãi suất tiếp theo vào tháng 12 không chắc chắn.

Lời cảnh báo khiến lãi suất trái phiếu Mỹ tăng vượt ngưỡng 4%, đồng nghĩa với việc giá trị trái phiếu sụt giảm. Điều này có thể đã kích hoạt nhiều nhà đầu tư bán trái phiếu, dịch chuyển vốn vào kim loại quý, góp phần thúc đẩy giá vàng hôm nay nóng lên.

Giá vàng hôm nay 31-10: Giá vàng thế giới tăng 110 USD - Ảnh 2.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 30-10: Chuyện gì sẽ xảy ra với Bitcoin khi giá vàng lao dốc?

Thị trường tiền số hôm nay, 30-10: Chuyện gì sẽ xảy ra với Bitcoin khi giá vàng lao dốc?

(NLĐO) - Trong bối cảnh giá vàng giảm mạnh xuống 3.915 USD/ounce, thị trường đầu tư đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý của dòng vốn.

Tối 30-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng cả triệu đồng

(NLĐO) - Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo giá thế giới, vàng miếng SJC bán ra 147,8 triệu đồng/lượng.

Hội đồng Vàng thế giới cập nhật triển vọng thị trường vàng

(NLĐO) - Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thị trường vẫn chưa bão hòa, và vàng vẫn giữ vị thế là một kênh đầu tư chiến lược vững chắc.

