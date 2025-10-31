HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 31-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại tăng mạnh

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại thêm hàng triệu đồng khi giá thế giới vượt 4.000 USD/ounce.

Sáng 31-10, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt nâng lên 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng miếng SJC mua vào 146,4 triệu đồng/lượng, bán ra 148,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 147,4 triệu đồng/lượng, bán ra 148,9 triệu đồng/lượng. 

Trong khi đó, trên thị trường tự do, các cửa hàng đẩy giá vàng miếng SJC lên tới 156,6 triệu đồng chiều mua vào, 160,6 triệu đồng chiều bán ra, bỏ xa các công ty lớn.

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch quanh mức 144,7 triệu đồng/lượng mua vào, 147,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng.

Vài ngày qua, giá vàng miếng lùi sâu về 145,1 triệu đồng/lượng (chiều bán ra) nhưng phục hồi ngay sau đó.

Sáng 31-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại tăng mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng biến động liên tục những ngày qua

Giá vàng trong nước biến động theo đà tăng giảm mạnh của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay tăng trở lại vượt 4.000 USD/ounce. Lúc 9 giờ 30, theo giờ Việt Nam, kim loại quý được giao dịch ở mức 4.004 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD so với đầu giờ sáng, nhưng vẫn tăng tới trên 50 USD mỗi ounce trong vòng 24 giờ qua.

Theo bà Louise Street, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới, giá vàng tăng lên mức 4.000 USD/ounce trong quý III khi hưởng lợi từ căng thẳng địa chính trị gia tăng, áp lực lạm phát kéo dài, và bất ổn xoay quanh chính sách thương mại toàn cầu. Các nhà đầu tư cũng hướng tới việc tăng cường khả năng chống chịu cho các danh mục đầu tư trước những biến động.

"Triển vọng về vàng vẫn rất tích cực, do sự suy yếu liên tục của đồng USD, kỳ vọng hạ lãi suất. Vàng vẫn giữ vị thế là một kênh đầu tư chiến lược vững chắc" – bà Louise Street dự báo.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,2 triệu đồng/lượng.

Sáng 31-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại tăng mạnh - Ảnh 2.


Giá vàng hôm nay, 31-10: Giá vàng thế giới tăng 110 USD

Giá vàng hôm nay, 31-10: Giá vàng thế giới tăng 110 USD

(NLĐO) – Sau ba phiên giảm liên tiếp, giá vàng hôm nay bứt phá hàng trăm USD/ounce, sau làn sóng mua vào từ các ngân hàng trung ương.

Thị trường tiền số hôm nay, 30-10: Chuyện gì sẽ xảy ra với Bitcoin khi giá vàng lao dốc?

(NLĐO) - Trong bối cảnh giá vàng giảm mạnh xuống 3.915 USD/ounce, thị trường đầu tư đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý của dòng vốn.

Tối 30-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng cả triệu đồng

(NLĐO) - Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo giá thế giới, vàng miếng SJC bán ra 147,8 triệu đồng/lượng.

