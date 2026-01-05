Giá vàng hôm nay 5-1: Giá vàng thế giới tăng vọt

Mở đầu phiên giao dịch châu Á sáng nay 5-1, giá vàng giao ngay đã tăng vọt từ mức khoảng 4.332 USD/ounce lên khoảng 4.390 USD/ounce lúc 7 giờ (giờ Việt Nam).

Đà tăng này kéo dài từ cuối tuần qua, khi thị trường phản ứng với thông tin Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro đưa về Mỹ.

Giá vàng hôm nay của thế giới đi lên

Theo giới phân tích, dù chiến dịch quân sự của Mỹ vào Venezuela đã kết thúc nhưng nhà đầu tư toàn cầu vẫn lo ngại về những diễn biến địa chính trị khó lường ở khu vực Mỹ Latinh.

Việc Mỹ tuyên bố sẽ tạm thời "quản lý" Venezuela để ổn định và khai thác nguồn dầu mỏ khổng lồ của quốc gia này càng làm tăng bất ổn, thúc đẩy dòng vốn chảy vào vàng như một tài sản trú ẩn truyền thống.



Trong khi đó, giá dầu thô lại diễn biến ngược chiều, giảm nhẹ xuống khoảng 57 USD/thùng. Sự bất ổn tại Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã chứng minh lớn nhất thế giới với hơn 303 tỉ thùng, chiếm gần 17% tổng trữ lượng toàn cầu, chưa đủ để đẩy giá dầu tăng mạnh, do thị trường lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu.

Một số chuyên gia dự báo, nếu Mỹ thành công trong việc ổn định và tăng sản lượng dầu Venezuela, giá dầu thô có thể chịu áp lực giảm thêm trong dài hạn.