Giá vàng hôm nay 5-6: Bật tăng trở lại

Giá vàng hôm nay nóng lên

Khoảng 6 giờ ngày 5-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.476 USD/ounce, tăng khoảng 53 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.423 USD/ounce.

Sự phục hồi của vàng được thúc đẩy bởi một loạt yếu tố kinh tế vĩ mô. Giá dầu thô giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống cùng với sức ép giảm giá của đồng USD đã tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng hôm nay.

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng địa chính trị ảnh hưởng đến thị trường vàng, dầu mỏ và tài chính toàn cầu. Giá dầu thô giảm về khoảng 93 USD/thùng.

Các nhà giao dịch đang đánh giá tình hình Mỹ - Iran theo kịch bản gián đoạn có kiểm soát hơn là cú sốc nguồn cung toàn diện. Kỳ vọng về một thỏa thuận khả thi đã khiến giá dầu giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt do áp lực lạm phát thấp hơn, qua đó hỗ trợ vàng hưởng lợi nhiều hơn từ triển vọng cắt giảm lãi suất thay vì nhu cầu trú ẩn an toàn.