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Kinh tế

Mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn từ 3 tháng trước, nhiều người "tự trách"

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn chưa dừng đà giảm khiến nhiều người mua vàng 3 tháng trước lỗ nặng.

Sáng 4-6, đà giảm của giá vàng trong nước chưa dừng lại. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 153,5 triệu đồng/lượng, bán ra 156,5 triệu đồng/lượng, giảm thêm 500.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

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Cùng nhịp đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI được giao dịch quanh mức 153,3 triệu đồng/lượng mua vào và 156,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng.

Một số doanh nghiệp khác như Công ty Mi Hồng còn điều chỉnh giá bán vàng miếng và vàng nhẫn xuống thấp hơn, chỉ còn khoảng 154 triệu đồng/lượng – 155,7 triệu đồng/lượng (chiều mua – bán).

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Giá vàng miếng thấp nhất trong nhiều tháng qua

Giá vàng trong nước giảm miệt mài những ngày qua, khiến những người lạc quan nhất cũng thấy khó tin. Đáng chú ý, những người mua vàng trong 3 tháng qua – dịp Thần Tài 2026, ở vùng giá 185-186 triệu đồng/lượng, tới giờ này đang lỗ nặng.

Anh Nhật Thịnh (ngụ phường Phước Long, TPHCM) cho biết dịp Thần Tài, anh mua 2 lượng vàng nhẫn trơn 99,99% với giá 186 triệu đồng/lượng. Hiện tại, khoản đầu tư này đã lỗ 60 triệu đồng nhưng anh chưa bán.

"Thời điểm giá vàng lập đỉnh 190-191 triệu đồng/lượng, nhiều dự báo nói rằng giá có thể lên tới 200 triệu đồng. Tới giờ, giá vàng giảm miệt mài nhiều tháng qua nhưng đang lỗ nặng nên tôi chưa vội bán" - anh Thịnh kể.

Giá vàng trong nước thậm chí còn giảm mạnh hơn giá thế giới, rút ngắn cách biệt. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.460 USD/ounce, tăng 25 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Nếu so với phiên trước, giá vàng giảm tiếp và đang ở vùng thấp nhất trong 2 tuần qua.

Giá vàng thế giới đi xuống trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD duy trì ở mức cao. Chỉ số đồng USD tăng tiếp lên 99,4 điểm – cao nhất trong 2 tháng qua. Giá dầu thô Brent cũng đứng vững trên vùng 96,6 USD/ounce.

Theo giới phân tích, các cuộc đàm phán nhằm mở lại eo biển Hormuz tới giờ này vẫn tiếp tục đình trệ, khiến thị trường giảm kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình toàn diện trong ngắn hạn. Vàng cùng với các kim loại khác đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ diễn biến của cuộc xung đột ở Trung Đông.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 142 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 14,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này đã thu hẹp rất nhiều so với khoảng cách lên tới gần 30 triệu đồng/lượng giai đoạn trước đó.


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(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp khiến người mua vàng trong một tháng qua lỗ nặng.

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