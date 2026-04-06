HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 6-4: Vừa mở cửa, vàng, bạc đã rớt nhanh

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng rớt hàng chục USD/ounce khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới trên thị trường quốc tế, cùng nhịp giảm với bạc trong khi dầu thô, đồng USD đi lên.

Thị trường quốc tế vừa mở cửa giao dịch tuần mới đã có những biến động đối với các kênh đầu tư vàng, bạc, trong khi đồng USD và giá nhiên liệu năng lượng cũng có sự thay đổi đáng kể.

Lúc 7 giờ 30 ngày 6-4, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 4.602 USD/ounce, mất tới 75 USD/ounce (-1,61%) so với giá đóng cửa cuối tuần. 

Cùng nhịp đi xuống, giá bạc giao ngay cũng mất 1,63% khi thủng mốc 72 USD/ounce.

Giá các kim loại rớt mạnh trong bối cảnh giá dầu thô tăng trở lại mốc 111 USD/thùng, tăng 1,87% so với cuối tuần trước. Đồng USD trên thị trường quốc tế cũng mạnh lên khi vượt mốc 100 điểm, đang được giao dịch ở mốc 100,2 điểm, tăng 0,19%.

Giá vàng hôm nay 6 - 4: Vàng bạc giảm nhanh khi mở cửa giao dịch - Ảnh 2.

Giá vàng về sát mốc 4.600 USD/ounce khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới

Theo giới phân tích, giá vàng đang dao động quanh mốc 4.600 USD/ounce nhưng dự kiến sẽ tiếp tục biến động. Nhiều ý kiến cho rằng kim loại quý có thể đi xuống mức sâu hơn nhưng trong trung dài hạn, xu hướng đi lên của vàng chưa kết thúc.

Trả lời Kitco, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho biết những đợt điều chỉnh giảm của vàng vừa qua chỉ trong ngắn hạn và là cơ hội mua vào. Thị trường chứng khoán quốc tế có thể tiếp tục suy yếu và dòng tiền sẽ dịch chuyển sang vàng.

Tương tự, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, phân tích đã có những đợt bán tháo quá mức với vàng gần đây, nhưng xu hướng mua vàng sẽ sớm qua trở lại.

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 171,5 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh mức 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch không đáng kể so với vàng miếng.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 5-4: Dự báo mới nhất sau tuần biến động mạnh

(NLĐO) – Dù nhiều nhà đầu tư lạc quan nhưng giới phân tích cho rằng giá vàng hôm nay khó đoán khi chưa thể vượt mốc 4.800 USD/ounce.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo