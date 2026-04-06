Giá vàng hôm nay 6-4: Vừa mở cửa, vàng, bạc đã rớt nhanh

Thị trường quốc tế vừa mở cửa giao dịch tuần mới đã có những biến động đối với các kênh đầu tư vàng, bạc, trong khi đồng USD và giá nhiên liệu năng lượng cũng có sự thay đổi đáng kể.

Lúc 7 giờ 30 ngày 6-4, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 4.602 USD/ounce, mất tới 75 USD/ounce (-1,61%) so với giá đóng cửa cuối tuần.

Cùng nhịp đi xuống, giá bạc giao ngay cũng mất 1,63% khi thủng mốc 72 USD/ounce.

Giá các kim loại rớt mạnh trong bối cảnh giá dầu thô tăng trở lại mốc 111 USD/thùng, tăng 1,87% so với cuối tuần trước. Đồng USD trên thị trường quốc tế cũng mạnh lên khi vượt mốc 100 điểm, đang được giao dịch ở mốc 100,2 điểm, tăng 0,19%.

Theo giới phân tích, giá vàng đang dao động quanh mốc 4.600 USD/ounce nhưng dự kiến sẽ tiếp tục biến động. Nhiều ý kiến cho rằng kim loại quý có thể đi xuống mức sâu hơn nhưng trong trung dài hạn, xu hướng đi lên của vàng chưa kết thúc.

Trả lời Kitco, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho biết những đợt điều chỉnh giảm của vàng vừa qua chỉ trong ngắn hạn và là cơ hội mua vào. Thị trường chứng khoán quốc tế có thể tiếp tục suy yếu và dòng tiền sẽ dịch chuyển sang vàng.

Tương tự, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, phân tích đã có những đợt bán tháo quá mức với vàng gần đây, nhưng xu hướng mua vàng sẽ sớm qua trở lại.

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 171,5 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh mức 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch không đáng kể so với vàng miếng.



