Kinh tế

Sáng 6-4, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm cả triệu đồng

Thái Phương

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay giảm cả triệu đồng.

Sáng 6-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 170,1 triệu đồng/lượng mua vào và 173,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. 

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch trong khoảng 169,9 – 172,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng.

Một số thương hiệu khác điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trơn mạnh hơn, như: Công ty Mi Hồng bán ra vàng nhẫn trơn là 172,7 triệu đồng; PNJ bán giá 172 triệu đồng. 

Trong khi giá vàng nhẫn trơn các thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải được giao dịch ở mức thấp hơn nhiều, khi mua vào và bán ra lần lượt là 168,1 triệu đồng/lượng và 171,1 triệu đồng/lượng. 

Sáng 6-4, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm cả triệu đồng - Ảnh 1.

Khách giao dịch tại công ty Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: NLĐ

Đây là diễn biến khá bất ngờ, bởi nhiều tuần trước, giá vàng nhẫn trơn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải thường xuyên được giao dịch bằng với giá vàng miếng SJC, thậm chí cao hơn.

Giá vàng trong nước đi xuống cùng nhịp với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, vừa mở cửa giao dịch tuần mới, giá vàng đã giảm nhanh. Tới 9 giờ 30 phút, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay ở mức 4.666 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 60 USD/ounce so với đầu ngày nhưng vẫn giảm khoảng 10 USD/ounce so với cuối tuần.

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD duy trì ở mức cao. Giá dầu thô đang đứng trên mốc 110 USD/thùng, trong khi chỉ số đồng USD (DXY) duy trì ở mức cao trên 100 điểm.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 148,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 6-4: Vừa mở cửa, vàng, bạc đã rớt nhanh

Giá vàng hôm nay 6-4: Vừa mở cửa, vàng, bạc đã rớt nhanh

(NLĐO) – Giá vàng rớt hàng chục USD/ounce khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới trên thị trường quốc tế, cùng nhịp giảm với bạc trong khi dầu thô, đồng USD đi lên.

Giá vàng hôm nay 5-4: Dự báo mới nhất sau tuần biến động mạnh

(NLĐO) – Dù nhiều nhà đầu tư lạc quan nhưng giới phân tích cho rằng giá vàng hôm nay khó đoán khi chưa thể vượt mốc 4.800 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 4-4: Bất ngờ mức chênh lệch với giá vàng thế giới

(NLĐO) - Giá vàng thế giới tương đương khoảng 148,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước khoảng 25,8 triệu đồng

