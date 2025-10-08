Giá vàng hôm nay tăng rất nhanh

Đến 6 giờ sáng ngày 8-10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đạt 3.991 USD/ounce, tăng 49 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.942 USD/ounce).

Đáng chú ý, giá vàng kỳ hạn tháng 12 cũng tăng thêm 23 USD, lên 4.014 USD/ounce, chính thức xác lập mốc kỷ lục mới trong lịch sử.

Giá vàng tăng mạnh do nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh thế giới đối mặt hàng loạt bất ổn. Những yếu tố như nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, bất ổn chính trị tại Pháp, lo ngại suy thoái ở Nhật Bản và Argentina, cùng với cuộc xung đột Nga – Ukraine leo thang đã khiến nhà đầu tư đổ xô tìm đến kim loại quý. Ngoài ra, việc nhiều quốc gia công nghiệp lớn tích cực tích trữ vàng cũng góp phần củng cố xu hướng tăng giá.

Các chuyên gia phân tích cho rằng hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), là tín hiệu cho thấy giá vàng còn dư địa tăng. Động thái này không chỉ phản ánh xu hướng phi đô la hóa mà còn củng cố niềm tin của giới đầu tư rằng vàng sẽ tiếp tục là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn biến động.

Theo PBOC, dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng tháng thứ 11 liên tiếp, đạt hơn 74 triệu ounce vào cuối tháng 9, tăng nhẹ so với tháng trước. Giá trị dự trữ tương ứng tăng từ 253,8 tỉ USD lên 283,2 tỉ USD.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC cuối ngày 7-10 đã lên tới 140,6 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn bán ra ở mức 137,7 triệu đồng/lượng, tiếp tục duy trì đà tăng cùng thị trường thế giới.