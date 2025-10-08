HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 8-10: Vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD/ounce

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 8-10, tăng tốc có thời điểm vượt qua 4.000 USD/ounce do nhu cầu trú ẩn vốn tăng cao

Giá vàng hôm nay 8 - 10: Vàng thế giới vượt mốc 4 . 000 USD / ounce - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tăng rất nhanh

Đến 6 giờ sáng ngày 8-10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đạt 3.991 USD/ounce, tăng 49 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.942 USD/ounce). 

TIN LIÊN QUAN

Đáng chú ý, giá vàng kỳ hạn tháng 12 cũng tăng thêm 23 USD, lên 4.014 USD/ounce, chính thức xác lập mốc kỷ lục mới trong lịch sử.

Giá vàng tăng mạnh do nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh thế giới đối mặt hàng loạt bất ổn. Những yếu tố như nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, bất ổn chính trị tại Pháp, lo ngại suy thoái ở Nhật Bản và Argentina, cùng với cuộc xung đột Nga – Ukraine leo thang đã khiến nhà đầu tư đổ xô tìm đến kim loại quý. Ngoài ra, việc nhiều quốc gia công nghiệp lớn tích cực tích trữ vàng cũng góp phần củng cố xu hướng tăng giá.

Các chuyên gia phân tích cho rằng hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), là tín hiệu cho thấy giá vàng còn dư địa tăng. Động thái này không chỉ phản ánh xu hướng phi đô la hóa mà còn củng cố niềm tin của giới đầu tư rằng vàng sẽ tiếp tục là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn biến động.

Theo PBOC, dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng tháng thứ 11 liên tiếp, đạt hơn 74 triệu ounce vào cuối tháng 9, tăng nhẹ so với tháng trước. Giá trị dự trữ tương ứng tăng từ 253,8 tỉ USD lên 283,2 tỉ USD.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC cuối ngày 7-10 đã lên tới 140,6 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn bán ra ở mức 137,7 triệu đồng/lượng, tiếp tục duy trì đà tăng cùng thị trường thế giới.

Giá vàng hôm nay 8 - 10: Vàng thế giới vượt mốc 4 . 000 USD / ounce - Ảnh 4.

Tin liên quan

Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh

Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều tiếp tục tăng mạnh vào sáng nay, lên xấp xỉ 141 triệu đồng/lượng khi giá vàng thế giới lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay, 7-10: Tiếp tục bật tăng mạnh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 7-10, chạm ngưỡng 4.000 USD/ounce, được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính, kích thích nhà đầu tư gia tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng

Vàng miếng trở lại đường đua

Nhiều doanh nghiệp và ngân hàng chuẩn bị quay trở lại thị trường vàng miếng sau hàng chục năm vắng bóng

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo