Nóng: Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên mới nổi thứ cấp

Rạng sáng nay 8-10 (theo giờ Việt Nam), ngay sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 7-10, FTSE Russell đã công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9-2025.

Theo báo cáo này, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường Cận biên biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market).



Ngày có hiệu lực dự kiến là sau gần một năm từ 21-9-2026, sau khi tiến hành đánh giá giữa kỳ vào tháng 3-2026.

Đây là cột mốc mang tính lịch sử, là kết quả tốt đẹp của hơn 10 năm cải cách toàn diện của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo Công ty CP Chứng khoán SSI, việc chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi là sự khởi đầu mới của hành trình phát triển thị trường. Đây là kết quả của những nỗ lực, quyết tâm của cơ quan quản lý và thành viên thị trường trong công tác phát triển thị trường, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và thu hút dòng vốn đầu tư tổ chức.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng.

Các đột phá chính sách gần đây, cùng với việc triển khai hệ thống giao dịch KRX và cho phép giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền khi đặt lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (Non-Prefunding)… đã góp phần không nhỏ nâng cao tính minh bạch, quản trị rủi ro và hiệu quả vận hành, những tiêu chí then chốt trong đánh giá nâng hạng của FTSE và MSCI.

"Dù vẫn còn một số vấn đề cần phải đáp ứng trước khi các cổ phiếu của Việt Nam được chính thức đưa vào rổ chỉ số thị trường mới nổi của FTSE vào tháng 9-2026, SSI tin rằng các vấn đề đang được xem xét là có tính khả thi cao để có thể triển khai trước thời hạn đánh giá của FTSE"- Chứng khoán SSI nhận định.

Chứng khoán SSI cũng nhấn mạnh việc nâng hạng thị trường Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho sự hội nhập sâu rộng hơn với hệ thống tài chính toàn cầu. Đây là kết quả của sự phối hợp thực chất giữa FTSE Russell và cơ quan quản lý Việt Nam trên hành trình hướng tới một thị trường vốn phát triển, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế dài hạn của Việt Nam.

Theo FTSE Russell, Việt Nam đã có sự thay đổi tích cực. Trước đây, Việt Nam chưa đáp ứng hai tiêu chí quan trọng, gồm "Chu kỳ thanh toán (DvP)" và "Chi phí phát sinh liên quan đến giao dịch lỗi thanh toán", cả hai đều bị đánh giá ở mức hạn chế. Đến tháng 11-2024, Việt Nam đã triển khai mô hình giao dịch cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền. Sau đó tình hình đã được cải thiện.

FTSE Russell cũng ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện thủ tục, xây dựng mô hình cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài giao dịch trực tiếp với các công ty chứng khoán toàn cầu, qua đó tiệm cận chuẩn mực quốc tế, giảm rủi ro đối tác và tăng niềm tin của nhà đầu tư thông qua các kênh trung gian đáng tin cậy.

Các tổ chức quốc tế dự đoán, dòng vốn đầu tư ròng từ khối ngoại có thể đạt 6-8 tỉ USD thậm chí có thể lên 10 tỉ USD, bao gồm cả dòng vốn từ các quỹ chủ động và thụ động, trong đó dòng vốn từ các quỹ chủ động chiếm phần lớn.

Báo cáo 9 tháng của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho thấy, nhà đầu tư trong nước mở mới 289.758 tài khoản chứng khoán, trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 257.653 tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua. Lũy kế, đến cuối tháng 9, nhà đầu tư trong nước đã mở gần 11 triệu tài khoản chứng khoán, trong đó có 10,975 triệu tài khoản của nhà đầu tư cá nhân, còn lại là nhà đầu tư tổ chức. Số tài khoản chứng khoán tương đương với khoảng 11% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn đặt ra 11 triệu tài khoản vào năm 2030.





