Nóng: Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên mới nổi thứ cấp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nóng: Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên mới nổi thứ cấp

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Việt Nam có thể thu hút hàng tỉ USD từ nước ngoài khi thị trường chứng khoán chính thức được FTSE Russell nâng hạng.

Rạng sáng nay 8-10 (theo giờ Việt Nam), ngay sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 7-10, FTSE Russell đã công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9-2025. 

Theo báo cáo này, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường Cận biên biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market).

Ngày có hiệu lực dự kiến là sau gần một năm từ 21-9-2026, sau khi tiến hành đánh giá giữa kỳ vào tháng 3-2026.

Đây là cột mốc mang tính lịch sử, là kết quả tốt đẹp của hơn 10 năm cải cách toàn diện của thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Theo Công ty CP Chứng khoán SSI, việc chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi là sự khởi đầu mới của hành trình phát triển thị trường. Đây là kết quả của những nỗ lực, quyết tâm của cơ quan quản lý và thành viên thị trường trong công tác phát triển thị trường, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và thu hút dòng vốn đầu tư tổ chức.

Nóng: Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng.

Các đột phá chính sách gần đây, cùng với việc triển khai hệ thống giao dịch KRX và cho phép giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền khi đặt lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (Non-Prefunding)… đã góp phần không nhỏ nâng cao tính minh bạch, quản trị rủi ro và hiệu quả vận hành, những tiêu chí then chốt trong đánh giá nâng hạng của FTSE và MSCI.

"Dù vẫn còn một số vấn đề cần phải đáp ứng trước khi các cổ phiếu của Việt Nam được chính thức đưa vào rổ chỉ số thị trường mới nổi của FTSE vào tháng 9-2026, SSI tin rằng các vấn đề đang được xem xét là có tính khả thi cao để có thể triển khai trước thời hạn đánh giá của FTSE"- Chứng khoán SSI nhận định.

TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán SSI cũng nhấn mạnh việc nâng hạng thị trường Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho sự hội nhập sâu rộng hơn với hệ thống tài chính toàn cầu. Đây là kết quả của sự phối hợp thực chất giữa FTSE Russell và cơ quan quản lý Việt Nam trên hành trình hướng tới một thị trường vốn phát triển, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế dài hạn của Việt Nam.

Theo FTSE Russell, Việt Nam đã có sự thay đổi tích cực. Trước đây, Việt Nam chưa đáp ứng hai tiêu chí quan trọng, gồm "Chu kỳ thanh toán (DvP)" và "Chi phí phát sinh liên quan đến giao dịch lỗi thanh toán", cả hai đều bị đánh giá ở mức hạn chế. Đến tháng 11-2024, Việt Nam đã triển khai mô hình giao dịch cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền. Sau đó tình hình đã được cải thiện.

FTSE Russell cũng ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện thủ tục, xây dựng mô hình cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài giao dịch trực tiếp với các công ty chứng khoán toàn cầu, qua đó tiệm cận chuẩn mực quốc tế, giảm rủi ro đối tác và tăng niềm tin của nhà đầu tư thông qua các kênh trung gian đáng tin cậy.

Các tổ chức quốc tế dự đoán, dòng vốn đầu tư ròng từ khối ngoại có thể đạt 6-8 tỉ USD thậm chí có thể lên 10 tỉ USD, bao gồm cả dòng vốn từ các quỹ chủ động và thụ động, trong đó dòng vốn từ các quỹ chủ động chiếm phần lớn.

Báo cáo 9 tháng của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho thấy, nhà đầu tư trong nước mở mới 289.758 tài khoản chứng khoán, trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 257.653 tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.

Lũy kế, đến cuối tháng 9, nhà đầu tư trong nước đã mở gần 11 triệu tài khoản chứng khoán, trong đó có 10,975 triệu tài khoản của nhà đầu tư cá nhân, còn lại là nhà đầu tư tổ chức. Số tài khoản chứng khoán tương đương với khoảng 11% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn đặt ra 11 triệu tài khoản vào năm 2030.


Tin liên quan

Chứng khoán trước giờ nâng hạng: Kịch bản nào cho nhà đầu tư?

Chứng khoán trước giờ nâng hạng: Kịch bản nào cho nhà đầu tư?

(NLĐO) - Không ít nhà đầu tư chia sẻ họ đang "nín thở" chờ đợi kết quả công bố chính thức từ FTSE Russell vào rạng sáng 8-10 (theo giờ Việt Nam)

Trước thềm nâng hạng, HoSE ra mắt sản phẩm đầu tư mới

(NLĐO)- Chỉ số VNDIVIDEND dự kiến bao gồm từ 10-20 cổ phiếu được lựa chọn từ danh sách cổ phiếu thành phần của rổ VNAllshare.

thị trường chứng khoán thị trường mới nổi nâng hạng chứng khoán FTSE Russell Việt Nam chính thức được nâng hạng thị trường chứng khoán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo