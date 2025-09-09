HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 9-9: Vàng thế giới lập đỉnh mới

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (9-9) tiếp tục lập đỉnh cao mới nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay 9-9: Vàng thế giới lập đỉnh mới- Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay đi lên

Tính đến 6 giờ sáng 9-9 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế ghi nhận ở mức 3.630 USD/ounce, tăng mạnh 50 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm trước là 3.580 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng khởi sắc, tăng 29,4 USD và chốt phiên ở mức 3.682 USD/ounce.

TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân chính giúp giá vàng bật tăng đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất, với tổng mức giảm 0,75% trong những tháng còn lại của năm 2025. Kỳ vọng này được củng cố sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 vào cuối tuần trước. 

Theo đó, nền kinh tế chỉ tạo ra 22.000 việc làm mới, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000 và giảm mạnh so với con số 79.000 (đã điều chỉnh) của tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 4,3%, mức cao nhất kể từ năm 2021.

Những dữ liệu kém khả quan về thị trường lao động đã làm gia tăng dự đoán Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Khi đó, đồng USD nhiều khả năng suy yếu, qua đó tạo lực đẩy cho giá vàng đi lên, bởi vàng thường diễn biến ngược chiều với đồng bạc xanh.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh kinh tế hiện tại, vàng nhiều khả năng tiếp tục hưởng lợi từ chính sách nới lỏng tiền tệ của FED và xu hướng suy yếu của đồng USD. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn cần thận trọng, theo dõi sát sao các tín hiệu từ Fed cũng như những số liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI), để có thêm căn cứ đánh giá triển vọng lãi suất và ảnh hưởng đến thị trường vàng.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 8-9, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 135,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn dừng ở mức 130,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 9-9: Vàng thế giới lập đỉnh mới- Ảnh 4.

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới giá vàng sjc giá vàng nhẫn
