Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng vọt

Lúc 9 giờ 30 ngày 1-8, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các ngân hàng thương mại quốc doanh Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank tăng 800.000 đồng lên 79,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở chiều ngược lại, công ty SJC báo giá mua vào ở mức 77,8 triệu đồng/lượng.

Cùng với giá vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại sáng nay cũng tăng mạnh lên 76,3 triệu đồng/lượnng mua vào, 77,65 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 450.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước dậy sóng theo đà nhảy vọt của giá thế giới. Lúc 9 giờ 45 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 2.437 USD/ounce, tăng tới hơn 40 USD/ounce so với phiên trước. Theo giới phân tích, thị trường đang có nhiều yếu tố hỗ trợ khiến giá vàng tăng vọt.

Giá vàng miếng SJC tiến sát mốc 80 triệu đồng

Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu UOB, dẫn dự báo của UOB cho thấy giá vàng có thể tăng lên 2.500 USD/ounce vào cuối năm nay và lên tới 2.700 USD/ounce vào giữa năm 2025. Có 3 lý do chính dẫn đến dự báo tích cực này, đó là sức mua mạnh của các ngân hàng trung ương, sức mua trang sức bán lẻ mạnh và sự hỗ trợ từ việc dự báo cắt giảm lãi suất của Mỹ.

"Các thị trường mới nổi và các ngân hàng trung ương châu Á đã tăng mạnh phân bổ dự trữ vàng. Nhu cầu về trang sức vàng từ người mua bán lẻ vẫn tiếp tục tăng, nhiều người tìm đến vàng như một kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh đồng nội tệ mất giá. Việc kỳ vọng FED sớm cắt giảm lãi suất khiến giá vàng lên cao" - ông Heng Koon How nói.

Báo cáo về Xu hướng nhu cầu vàng của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) trong quý II/2024 vừa công bố cũng cho thấy tổng nhu cầu vàng toàn cầu tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.258 tấn. Con số trên đánh dấu quý 2 tăng mạnh nhất theo dữ liệu của tổ chức này. Tổng nhu cầu vàng gia tăng do các giao dịch phi tập trung (OTC) sôi động, tăng 53% lên 329 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu từ thị trường tự do tăng, hoạt động mua vào liên tục từ các ngân hàng trung ương và dòng tiền chảy ra khỏi các quỹ giao dịch hoán đổi vàng (ETF) chậm lại, thúc đẩy giá vàng đạt mức cao kỷ lục trong quý II. Giá vàng trung bình đạt 2.338 USD/ounce, cao hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khảo sát ngân hàng trung ương hàng năm của WGC cho thấy nhu cầu bảo vệ và đa dạng hóa danh mục đầu tư trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị diễn biến phức tạp sẽ giúp nhu cầu mua vàng tăng trong 12 tháng tới.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 74,7 triệu đồng/lượng.