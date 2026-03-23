Kinh tế

Giá vàng miếng SJC giảm 9 triệu đồng; bạc, chứng khoán cũng lao dốc

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng, bạc thế giới tiếp tục giảm sốc, chứng khoán cũng chưa ngừng đà rơi.

Lúc 14 giờ ngày 23-3 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới thủng mốc 4.200 USD/ounce, lùi sâu về còn 4.140 USD/ounce, giảm thêm hơn 200 USD/ounce so với phiên sáng. 

Chỉ trong 1 ngày, giá vàng mất tổng cộng 352 USD/ounce, tương đương 7,8% so với cuối tuần trước. Đây là mức giảm sốc của giá vàng thế giới.

Giá vàng thế giới lao dốc khiến giá vàng trong nước cũng rớt thẳng đứng. 

Chiều nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh khác giao dịch giá vàng miếng còn 159 triệu đồng/lượng mua vào, 162 triệu đồng/lượng bán ra, mất tổng cộng 9 triệu đồng so với cuối tuần.

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại lùi sâu hơn, về còn 157 triệu đồng/lượng mua vào, 160,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng , bạc và chứng khoán lao dốc mạnh: Tình hình kinh tế 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng rớt thẳng đứng

Cùng nhịp lao dốc, giá bạc trong nước và thế giới cũng "rơi tự do". Giá bạc thế giới giao ngay đang ở mức 61,6 USD/ounce, mất tổng cộng 9,3% so với phiên cuối tuần.

Ở trong nước, các thương hiệu bạc như Phú Quý, Ancarat bán ra bạc miếng các loại chỉ còn 2,38 triệu đồng/lượng, chiều mua vào 2,31 triệu đồng/lượng. 

Bạc thương hiệu SBJ được giao dịch ở mức cao hơn, mua vào 2,48 triệu đồng/lượng và bán ra 2,58 triệu đồng/lượng, rớt tới 400.000 đồng.

Giá bạc kg Phú Quý, Ancarat bán ra còn 63,6 triệu đồng; trong khi SBJ bán ra 68,9 triệu đồng.

Giá vàng , bạc và chứng khoán lao dốc mạnh: Tình hình kinh tế 2026 - Ảnh 3.

Giá bạc cũng lao dốc

Không chỉ vàng, bạc lao dốc, chứng khoán cũng đỏ lửa. Lúc 14 giờ 30, VN-Index thủng mốc 1.600 điểm khi mất hơn 57 điểm về 1.590 điểm (-3,45%) so với phiên cuối tuần.

Hàng loạt cổ phiếu giảm mạnh, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, MCH, VHM, BID, GVR… Thanh khoản không quá cao khi giá trị giao dịch trên HOSE chưa tới 26.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đang bị call margin (yêu cầu nạp thêm tiền ký quỹ) sau đợt giảm liên tiếp của chứng khoán từ vùng đỉnh 1.900 điểm từ cuối tháng 2 tới nay.

Đáng chú ý, không chỉ chứng khoán trong nước giảm sốc mà các thị trường khác ở châu Á cũng sụt giảm rất mạnh, trong đó chứng khoán Hàn Quốc mất hơn 6%, Nhật Bản và Trung Quốc cùng mất hơn 3%. 

Giá vàng , bạc và chứng khoán lao dốc mạnh: Tình hình kinh tế 2026 - Ảnh 4.

VN-Index thủng mốc 1.600 điểm


Giá vàng hôm nay 23-3: Thủng mốc 4.400 USD/ounce khi vừa mở cửa

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đã mất khoảng 140 USD/ounce, thủng mốc 4.400 USD/ounce.

Giá vàng rớt thảm 20 triệu đồng, không phải ai cũng buồn và lo lắng!

(NLĐO) – Trong khi người mua vàng ở vùng đỉnh lo đến mất ngủ thì những người vay vàng hoặc sắp mua vàng cưới hỏi lại "mừng ra mặt".

Giá vàng hôm nay 22-3: Dự báo mới nhất sau một tuần lao dốc

(NLĐO) – Rớt thảm 10% trong tuần, thủng mốc 4.500 USD/ounce khiến cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kém lạc quan về giá vàng tuần tới.

