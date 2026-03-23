Giá vàng miếng SJC giảm 9 triệu đồng; bạc, chứng khoán cũng lao dốc

Lúc 14 giờ ngày 23-3 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới thủng mốc 4.200 USD/ounce, lùi sâu về còn 4.140 USD/ounce, giảm thêm hơn 200 USD/ounce so với phiên sáng.

Chỉ trong 1 ngày, giá vàng mất tổng cộng 352 USD/ounce, tương đương 7,8% so với cuối tuần trước. Đây là mức giảm sốc của giá vàng thế giới.

Giá vàng thế giới lao dốc khiến giá vàng trong nước cũng rớt thẳng đứng.

Chiều nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh khác giao dịch giá vàng miếng còn 159 triệu đồng/lượng mua vào, 162 triệu đồng/lượng bán ra, mất tổng cộng 9 triệu đồng so với cuối tuần.

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại lùi sâu hơn, về còn 157 triệu đồng/lượng mua vào, 160,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng nhịp lao dốc, giá bạc trong nước và thế giới cũng "rơi tự do". Giá bạc thế giới giao ngay đang ở mức 61,6 USD/ounce, mất tổng cộng 9,3% so với phiên cuối tuần.

Ở trong nước, các thương hiệu bạc như Phú Quý, Ancarat bán ra bạc miếng các loại chỉ còn 2,38 triệu đồng/lượng, chiều mua vào 2,31 triệu đồng/lượng.

Bạc thương hiệu SBJ được giao dịch ở mức cao hơn, mua vào 2,48 triệu đồng/lượng và bán ra 2,58 triệu đồng/lượng, rớt tới 400.000 đồng.

Giá bạc kg Phú Quý, Ancarat bán ra còn 63,6 triệu đồng; trong khi SBJ bán ra 68,9 triệu đồng.

Không chỉ vàng, bạc lao dốc, chứng khoán cũng đỏ lửa. Lúc 14 giờ 30, VN-Index thủng mốc 1.600 điểm khi mất hơn 57 điểm về 1.590 điểm (-3,45%) so với phiên cuối tuần.

Hàng loạt cổ phiếu giảm mạnh, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, MCH, VHM, BID, GVR… Thanh khoản không quá cao khi giá trị giao dịch trên HOSE chưa tới 26.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đang bị call margin (yêu cầu nạp thêm tiền ký quỹ) sau đợt giảm liên tiếp của chứng khoán từ vùng đỉnh 1.900 điểm từ cuối tháng 2 tới nay.

Đáng chú ý, không chỉ chứng khoán trong nước giảm sốc mà các thị trường khác ở châu Á cũng sụt giảm rất mạnh, trong đó chứng khoán Hàn Quốc mất hơn 6%, Nhật Bản và Trung Quốc cùng mất hơn 3%.

