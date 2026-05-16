Giá vàng miếng SJC giảm liên tiếp, thấp nhất 4 tháng

Sáng 16-5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết mua vào 160,5 triệu đồng/lượng, bán ra 163,5 triệu đồng/lượng, giảm tiếp 500.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng ở quanh mức 160,3 triệu đồng/lượng mua vào, 163,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay trong nước giảm liên tiếp trong những ngày qua và đang ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1-2026. So với mốc đỉnh cao nhất vùng 190 triệu đồng/lượng lập cuối tháng 1, giá vàng hiện tại rớt gần 30 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng giảm mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng hôm nay dừng ở mức 4.541 USD/ounce, mất tổng cộng khoảng 160 USD/ounce chỉ trong một ngày.

Giá vàng giảm tiếp

Theo giới phân tích, các nhà đầu tư một lần nữa thất vọng khi không có dấu hiệu đáng kể nào về việc chấm dứt xung đột Mỹ - Iran cũng như việc mở lại eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Hậu quả là giá dầu thô tiếp tục leo thang, đẩy mạnh lo ngại lạm phát nóng lên tại nhiều nền kinh tế lớn.

Đóng cửa phiên cuối tuần, giá dầu thô ở mức 109 USD/ounce, tăng 3,35%; trong khi chỉ số USD (DXY Index) cũng vượt 99,2 điểm.

Với diễn biến hiện tại, giới phân tích cho rằng về mặt kỹ thuật vùng 4.600 USD/ounce đang là ranh giới quan trọng - nếu giữ được vùng giá này sẽ tạo ra một nền tảng tiềm năng và thu hút người mua khi giá giảm. Trong khi nếu phá vỡ mức này, giá có thể giảm về vùng 4.500 USD hoặc thấp hơn là 4.450 USD…

Dù vậy, trong dài hạn, nhiều tổ chức tài chính quốc tế vẫn giữ nguyên dự báo như JP Morgan đặt mục tiêu 5.000 USD/ounce vào cuối năm; Goldman Sachs giữ ở mức 5.400 USD/ounce và các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào với tốc độ khoảng 585 tấn mỗi quý.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết là 144,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19 triệu đồng/lượng.



