Tối 15-5, giá vàng lẫn bạc đều "lao dốc không phanh"

Tối 15-5, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.555 USD/ounce, giảm gần 100 USD/ounce so với buổi sáng.

Chỉ trong 1 ngày, giá vàng giảm tới 150 USD/ounce sau khi thủng mốc 4.700 USD/ounce. Nhiều thời điểm, vàng bị bán tháo và giá rớt thẳng đứng.

Dù vậy, đà đi xuống của giá vàng vẫn chưa bằng giá bạc. Tối 15-5, giá bạc lùi sâu về 76,6 USD/ounce, giảm 8,3% so với buổi sáng. Tính trong một phiên, giá bạc "bốc hơi" tới 10% - mức giảm sốc và xóa sạch đà tăng mạnh những ngày trước đó,

Vàng, bạc bị bán tháo vào tối 15-5 trên thị trường quốc tế khi căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang. Giá dầu đã lên 108,5 USD/thùng, còn đồng USD cũng tăng vọt từ 97,9 điểm lên trên 99 điểm.

Theo giới phân tích, xung đột Mỹ - Iran vẫn chưa được giải quyết đã đẩy giá xăng dầu tăng, cùng với việc lo ngại lạm phát khiến vàng, bạc bị lu mờ vai trò trú ẩn vốn an toàn.

Tại thị trường trong nước, tới cuối ngày 15-5, giá vàng miếng SJC được nhiều doanh nghiệp niêm yết mua vào 161 triệu đồng/lượng, bán ra 164 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng ở quanh mức 160,8 triệu đồng/lượng mua vào, 163,8 triệu đồng/lượng bán ra - ổn định so với buổi sáng.

Giá vàng thế giới hiện quy đổi theo tỉ giá niêm yết là 144,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giãn rộng khi giá vàng thế giới lao dốc còn giá vàng trong nước điều chỉnh chậm hơn.