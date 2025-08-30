Giá vàng miếng SJC lại tăng dựng đứng, vượt mọi dự báo

Sáng 30-8, giá vàng trong nước tiếp tục "dậy sóng" khi lập những mốc cao mới.

Các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 129,1 triệu đồng/lượng, bán ra 130,6 triệu đồng/lượng, tăng tới 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Một số tiệm vàng nhỏ ở TP HCM và Hà Nội báo giá vàng miếng SJC lên tới 131,5 triệu đồng/lượng mua vào, 132,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 2 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. Chỉ trong 2 ngày, các tiệm vàng đẩy lên tới gần 4 triệu đồng/lượng.



Tương tự, đà tăng sốc cũng diễn ra đối với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%.

Các doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn trơn mua vào 122,5 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra là 125 triệu đồng/lượng, tăng tới 1,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đều lập đỉnh

Giá vàng thế giới cũng tăng vọt

Giá vàng trong nước tăng vọt theo đà đi lên của giá thế giới, gây bất ngờ cả với những người lạc quan nhất. Trước đó, một số chuyên gia dự báo trong năm nay, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn có thể chạm mốc 130 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên đến nay, giá vàng miếng đã bỏ xa mốc này, thậm chí còn leo lên những mốc đỉnh mới trên thị trường tự do.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 3.448 USD/ounce, tăng thêm khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước. Đây là mức tăng rất mạnh của giá vàng trong những ngày qua. Giá vàng bứt phá trong bối cảnh dòng tiền quay trở lại kênh đầu tư này, trước những diễn biến cho thấy Mỹ có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới, đồng USD suy yếu.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng sáng nay, giá vàng thế giới tương đương khoảng 110, triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC hơn 20 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục của giá vàng trong nước và thế giới.