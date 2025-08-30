HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 30-8: Tăng rất mạnh

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay 30-8 tiếp tục đà tăng mạnh mẽ bởi lực mua kỹ thuật và làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ

Giá vàng hôm nay 30-8: Tăng rất mạnh- Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay của thế giới lên tới 3.448 USD/ounce

Tính đến đầu ngày 30-8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 3.448 USD/ounce, tăng 48 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.400 USD/ounce). Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 đã đạt mức 3.511 USD/ounce, tăng 38 USD so với phiên trước đó.

Sự bứt phá của giá vàng hôm nay được hỗ trợ bởi lực mua kỹ thuật trên thị trường, khi các nhà đầu tư tận dụng xu hướng tăng để tham gia. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ. Các chỉ số Dowjones giảm 92 điểm, S&P 500 giảm 41 điểm và Nasdaq giảm 249 điểm. Nhà đầu tư đã bán thao cổ phiếu và dịch chuyển vốn vào vàng để trú ẩn vốn an toàn. Giá vàng hôm đương nhiên tăng mạnh.

Ngoài ra, giá vàng hôm nay còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao dữ liệu kinh tế Mỹ và khả năng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Nếu Fed phát tín hiệu nới lỏng chính sách, giá vàng có thể tiếp tục được củng cố do đồng USD yếu đi.

Tại Việt Nam, cuối ngày 29-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 129,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn 123,5 triệu đồng/lượng.

Xếp hàng xuyên trưa, khách "vét sạch" vàng nhẫn tại một tiệm lớn ở TP HCM

Xếp hàng xuyên trưa, khách "vét sạch" vàng nhẫn tại một tiệm lớn ở TP HCM

(NLĐO) – Nhiều người xếp hàng cả tiếng đồng hồ nhưng vừa tới lượt thì hết cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn trong ngày giá vàng lập đỉnh.

Tiệm vàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC vượt 130 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng trong nước chưa ngừng đà đi lên vào sáng nay, đặc biệt các tiệm vàng ở TP HCM đẩy giá vượt mốc kỷ lục – 130 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 29-8: Tăng tốc, chạm đỉnh cao nhất trong 3 tuần

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay 29-8 tiếp tục đà tăng mạnh mẽ, đạt mức cao nhất trong 3 tuần qua, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và giá dầu thô giảm

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng thế giới giá vàng
