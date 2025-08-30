Giá vàng hôm nay 30-8: Tăng rất mạnh

Giá vàng hôm nay của thế giới lên tới 3.448 USD/ounce

Tính đến đầu ngày 30-8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 3.448 USD/ounce, tăng 48 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.400 USD/ounce). Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 đã đạt mức 3.511 USD/ounce, tăng 38 USD so với phiên trước đó.

Sự bứt phá của giá vàng hôm nay được hỗ trợ bởi lực mua kỹ thuật trên thị trường, khi các nhà đầu tư tận dụng xu hướng tăng để tham gia. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ. Các chỉ số Dowjones giảm 92 điểm, S&P 500 giảm 41 điểm và Nasdaq giảm 249 điểm. Nhà đầu tư đã bán thao cổ phiếu và dịch chuyển vốn vào vàng để trú ẩn vốn an toàn. Giá vàng hôm đương nhiên tăng mạnh.

Ngoài ra, giá vàng hôm nay còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao dữ liệu kinh tế Mỹ và khả năng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Nếu Fed phát tín hiệu nới lỏng chính sách, giá vàng có thể tiếp tục được củng cố do đồng USD yếu đi.

Tại Việt Nam, cuối ngày 29-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 129,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn 123,5 triệu đồng/lượng.