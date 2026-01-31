Giá vàng miếng SJC mất gần 20 triệu đồng trong 2 ngày, nhà đầu tư "khóc ròng"

Sáng 31-1, các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 169 triệu đồng/lượng, bán ra 172 triệu đồng/lượng, giảm thêm 12,5 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Chỉ trong 2 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC rớt gần 20 triệu đồng. Đây là mức giảm sốc chưa từng có của giá vàng miếng, kênh đầu tư được xem là khá an toàn.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng rớt thảm. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng nhẫn trơn mua vào 168,5 triệu đồng/lượng, bán ra 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 13 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng trong nước lao dốc không phanh do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục chứng kiến một phiên rớt thẳng đứng hàng trăm USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm sốc

Đóng cửa cuối tuần, giá vàng hôm nay dừng ở mức 4.891 USD/ounce, mất tổng cộng gần 500 USD/ounce trong một phiên. Nếu tính từ mốc đỉnh trên 5.600 USD/ounce, giá vàng đã mất tới hơn 700 USD/ounce (tương đương mức giảm tới 22 triệu đồng/lượng).

Chỉ số đồng USD (DXY Index) phục hồi mạnh sau chuỗi ngày lao dốc. Sáng nay, chỉ số DXY Index tăng lên mức 97,15 điểm, tăng 0,9% so với phiên trước.

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo này xuất phát từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đề cử ông Kevin Warsh – cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (FED) - làm Chủ tịch FED nhiệm kỳ kế tiếp, thay thế ông Jerome Powell khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5-2026.

Theo giới phân tích, việc lựa chọn ông Warsh, một nhân vật được đánh giá là duy trì tính độc lập của FED và không quá nghiêng về chính sách nới lỏng cực đoan, đã xoa dịu lo ngại về khả năng can thiệp chính trị mạnh mẽ vào chính sách tiền tệ. Điều này sẽ thúc đẩy đồng USD tăng giá mạnh, làm giảm sức hấp dẫn của vàng, khuyến khích nhà đầu tư chốt lời.

Đồng thời, làn sóng bán tháo ồ ạt được kích hoạt sau khi giá vàng thủng các mốc tâm lý 5.000 USD/ounce, khiến kim loại quý có hai phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, việc giá vàng đột ngột giảm sốc chỉ trong thời gian ngắn khiến nhiều người lỗ nặng. Trên khắp các diễn đàn, hội nhóm đầu tư vàng, nhiều người cho biết mua vàng ở vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng.

"Chỉ sau 2 ngày, giá vàng đã "bốc hơi" gần 20 triệu đồng khiến khoản đầu tư của tôi bị lỗ nặng" – chị Thanh Mai (ngụ TPHCM) than.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 153,4 triệu đồng/lượng.

Cơn địa chấn tài chính không chỉ đánh gục vàng mà còn khiến thị trường bạc lao dốc không phanh. Trên sàn quốc tế, giá bạc đã thủng mốc tâm lý 100 USD, rơi tự do xuống vùng 85 USD/ounce, bốc hơi tới 30% giá trị chỉ sau một đêm.

Tại Việt Nam, sắc đỏ bao trùm khi các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giá cực mạnh. Cụ thể, Phú Quý và Ancarat niêm yết giá bạc miếng chỉ còn quanh mốc 3,2 triệu đồng/lượng, tức đã giảm sốc hơn 1 triệu đồng so với hôm qua.



