Giá vàng miếng SJC mất gần 20 triệu đồng trong 2 ngày, nhà đầu tư "khóc ròng"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng miếng SJC mất gần 20 triệu đồng trong 2 ngày, nhà đầu tư "khóc ròng"

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục rớt thêm hàng triệu đồng.

Sáng 31-1, các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 169 triệu đồng/lượng, bán ra 172 triệu đồng/lượng, giảm thêm 12,5 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. 

TIN LIÊN QUAN

Chỉ trong 2 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC rớt gần 20 triệu đồng. Đây là mức giảm sốc chưa từng có của giá vàng miếng, kênh đầu tư được xem là khá an toàn. 

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng rớt thảm. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng nhẫn trơn mua vào 168,5 triệu đồng/lượng, bán ra 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 13 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng trong nước lao dốc không phanh do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục chứng kiến một phiên rớt thẳng đứng hàng trăm USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC lao dốc gần 20 triệu đồng Chỉ trong 2 ngày - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới giảm sốc

Đóng cửa cuối tuần, giá vàng hôm nay dừng ở mức 4.891 USD/ounce, mất tổng cộng gần 500 USD/ounce trong một phiên. Nếu tính từ mốc đỉnh trên 5.600 USD/ounce, giá vàng đã mất tới hơn 700 USD/ounce (tương đương mức giảm tới 22 triệu đồng/lượng).

Chỉ số đồng USD (DXY Index) phục hồi mạnh sau chuỗi ngày lao dốc. Sáng nay, chỉ số DXY Index tăng lên mức 97,15 điểm, tăng 0,9% so với phiên trước.

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo này xuất phát từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đề cử ông Kevin Warsh – cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (FED) - làm Chủ tịch FED nhiệm kỳ kế tiếp, thay thế ông Jerome Powell khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5-2026.

Theo giới phân tích, việc lựa chọn ông Warsh, một nhân vật được đánh giá là duy trì tính độc lập của FED và không quá nghiêng về chính sách nới lỏng cực đoan, đã xoa dịu lo ngại về khả năng can thiệp chính trị mạnh mẽ vào chính sách tiền tệ. Điều này sẽ thúc đẩy đồng USD tăng giá mạnh, làm giảm sức hấp dẫn của vàng, khuyến khích nhà đầu tư chốt lời.

Đồng thời, làn sóng bán tháo ồ ạt được kích hoạt sau khi giá vàng thủng các mốc tâm lý 5.000 USD/ounce, khiến kim loại quý có hai phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, việc giá vàng đột ngột giảm sốc chỉ trong thời gian ngắn khiến nhiều người lỗ nặng. Trên khắp các diễn đàn, hội nhóm đầu tư vàng, nhiều người cho biết mua vàng ở vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng.

"Chỉ sau 2 ngày, giá vàng đã "bốc hơi" gần 20 triệu đồng khiến khoản đầu tư của tôi bị lỗ nặng" – chị Thanh Mai (ngụ TPHCM) than.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 153,4 triệu đồng/lượng.

Cơn địa chấn tài chính không chỉ đánh gục vàng mà còn khiến thị trường bạc lao dốc không phanh. Trên sàn quốc tế, giá bạc đã thủng mốc tâm lý 100 USD, rơi tự do xuống vùng 85 USD/ounce, bốc hơi tới 30% giá trị chỉ sau một đêm.

Tại Việt Nam, sắc đỏ bao trùm khi các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giá cực mạnh. Cụ thể, Phú Quý và Ancarat niêm yết giá bạc miếng chỉ còn quanh mốc 3,2 triệu đồng/lượng, tức đã giảm sốc hơn 1 triệu đồng so với hôm qua.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 31-1: Sụt giảm mạnh sau chuỗi tăng kỷ lục

Giá vàng hôm nay 31-1: Sụt giảm mạnh sau chuỗi tăng kỷ lục

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 31-1, lao xuống khi nhà đầu tư tiếp tục bị bán tháo, Mỹ sẽ thay đổi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED)

Tối 30-1, giá vàng lao dốc không phanh

(NLĐO) – Giá vàng thế giới tối nay chưa dừng đà rớt thảm, giá vàng miếng SJC mất cả chục triệu đồng chỉ trong một ngày.

Chiều 30-1, giá vàng miếng giảm 10 triệu đồng/lượng, công ty SJC có thông báo quan trọng

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC mất tổng cộng 10 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày, theo đà lao dốc của giá vàng thế giới.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo