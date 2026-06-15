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Kinh tế

Giá vàng miếng SJC tăng 3,5 triệu đồng, bạc ký tăng hơn 3 triệu đồng ngày đầu tuần

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, bạc miếng các thương hiệu đồng loạt tăng hàng triệu đồng theo đà đi lên của giá thế giới.

Sáng 15-6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 148 triệu đồng/lượng, bán ra 150,5 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa cuối tuần trước. 

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Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được điều chỉnh tăng lên 147,9 triệu đồng/lượng mua vào, 150,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3,4 triệu đồng/lượng.

Một số công ty khác như Mi Hồng công bố giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn ở mức thấp hơn, lần lượt quanh 148,5 triệu đồng/lượng - 150 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trong khi Công ty Bảo Tín Minh Châu bán ra nhẫn tròn trơn bằng với giá vàng miếng SJC - 150,5 triệu đồng/lượng.

Biên độ chênh lệch giá mua - bán cũng thu hẹp về còn từ 2,5 - 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước phục hồi rất mạnh do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đang được giao dịch ở mức 4.325 USD/ounce, tăng hơn 100 USD/ounce so với cuối tuần.

Giá vàng tăng vọt trong bối cảnh giá dầu thô chưa ngừng đà lao dốc, sau những thông tin tích cực về kết quả đàm phán bước đầu giữa Mỹ và Iran. Giá dầu thô Brent giảm tiếp về còn 83,2 USD/thùng, giảm hơn 4,6% so với phiên trước.

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Giá bạc trong nước tăng mạnh theo giá vàng

Cùng chiều với vàng, bạc cũng tăng vọt thúc đẩy giá bạc trong nước đi lên mạnh mẽ. Giá bạc hôm nay lúc 11 giờ (giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức 70,4 USD/ounce, tăng hơn 3,3% so với giá cuối tuần.

Các kim loại quý trên thị trường quốc tế phục hồi mạnh mẽ kéo giá trong nước cũng tăng vọt. Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ giao dịch giá bạc miếng các loại mua vào 2,66 triệu đồng/lượng, bán ra 2,74 triệu đồng/lượng, tăng tới 120.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần.

Công ty Kim loại quý Ancarat công bố giá bạc miếng lần lượt mua vào – bán ra 2,65 triệu đồng/lượng và 2,73 triệu đồng/lượng.

Giá bạc ký các loại cũng tăng hàng triệu đồng. Nhiều thương hiệu SACOMBANK-SBJ, Ancarat, DOJI, Bảo Tín Minh Châu giao dịch bạc ký mua vào 71,04 triệu đồng/kg, bán ra 73,2 triệu đồng/kg, tăng tới 3,3 triệu đồng mỗi kg so với cuối tuần.

Trong phân tích mới nhất về vàng, các chuyên gia của Ngân hàng UOB Việt Nam cho hay vào cuối tháng 3, khi xung đột ở Iran leo thang dẫn đến việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đối với hoạt động vận chuyển, giá dầu Brent đã tăng vọt vượt mốc 100 USD/thùng. 

Trước diễn biến này, UOB Việt Nam đã điều chỉnh giảm dự báo giá vàng xuống 4.400 USD/ounce trong quý II/2026 và 4.600 USD/ounce trong quý III/2026, do lo ngại áp lực giảm giá trong ngắn hạn xuất phát từ kỳ vọng lạm phát gia tăng.

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Giá vàng được dự đoán cao nhất tới 5.200 USD/ounce trong quý II/2027

Hiện tại, giá vàng đang dao động tích lũy quanh mức 4.300 USD/ounce do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, phản ánh lo ngại ngày càng gia tăng về lạm phát trong bối cảnh giá dầu thô cao hơn. Trong bối cảnh tích lũy này, hoạt động giao dịch và đầu cơ đã hạ nhiệt khi lượng vàng lưu trữ trên sàn COMEX sụt giảm, và khối lượng giao dịch của quỹ ETF vàng chuẩn (GLD) cũng giảm...

"Giai đoạn tích lũy quanh mức hiện tại được xem là quan trọng và cần thiết, giúp giá vàng thiết lập nền tảng ổn định trước khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn với vai trò tài sản trú ẩn an toàn quay trở lại trong những tháng tới. Dù duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn, chúng tôi tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của vàng lên 4.600 USD/ounce trong quý III/2026 và cao nhất tới 5.200 USD/ounce trong quý II/2027" – chuyên gia của UOB nêu.


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