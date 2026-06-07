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Kinh tế

Dự báo giá bạc mới nhất sau cú sập mạnh cuối tuần

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Chỉ trong một phiên, giá bạc thế giới rớt hơn 8% về mốc thấp nhất trong nhiều tháng qua khiến những nhà đầu tư lạc quan nhất cũng sốt ruột.

Ngày 7-6, giá bạc hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 67,9 USD/ounce, giảm tới 8,1% so với phiên trước. 

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Bạc bị bán tháo dữ dội cùng với vàng vào phiên cuối tuần khi đồng USD tăng mạnh mẽ. Cú sập không chỉ đưa giá bạc về mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3 tới nay, mà còn gây lo ngại cho những người đang nắm giữ về sự đảo chiều xu hướng. Bởi nếu tính từ vùng đỉnh 120 USD/ounce lập hồi tháng 1-2026, bạc đã giảm gần một nửa.

Ở thị trường trong nước, đà giảm của giá bạc cũng mạnh mẽ. Nhiều thương hiệu bạc miếng như SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Phú Quý giao dịch bạc miếng chỉ còn quanh 2,58 triệu đồng/lượng mua vào, 2,66 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 200.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Giá bạc ký các thương hiệu cũng lùi sâu về còn 73,8 triệu đồng/kg mua vào và 76,2 triệu đồng/kg chiều bán ra, mất khoảng 5,5 triệu đồng mỗi ký.

Dự báo giá bạc 2026 sau cú sập mạnh cuối tuần qua - Ảnh 2.

Giá bạc giảm mạnh

Trong 1 tuần qua, giá bạc miếng lẫn bạc thỏi, bạc ký đều sụt giảm khoảng 10%, thấp nhất kể từ cuối tháng 3 tới nay. Nếu tính từ vùng đỉnh của giá bạc trong nước ở vùng 120 triệu đồng/kg, nhà đầu tư nếu bán ra lúc này đang lỗ khoảng 42%.

Diễn biến tiêu cực của vàng, bạc trong phiên cuối tuần khiến nhiều nhà đầu tư sốt ruột, nhất là những người đang mua bạc ở vùng giá cao.

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, giá bạc bị bán tháo sau báo cáo việc làm tháng 5 tại Mỹ khả quan hơn dự kiến đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên, đồng USD tưng vọt.

Cụ thể, các nhà tuyển dụng Mỹ đã tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, trong khi tỉ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%. Kết quả tạo việc làm khả quan đã khiến thị trường kim loại chịu sức ép khi lãi suất của Mỹ có thể tăng trở lại.

Trong dự báo mới nhất, các chuyên gia tại ngân hàng Đức Commerzbank đã hạ dự báo giá bạc sẽ kết thúc năm ở mức khoảng 80 USD/ounce và 90 USD/ounce cho năm 2027.

Dự báo giá bạc 2026 sau cú sập mạnh cuối tuần qua - Ảnh 3.


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