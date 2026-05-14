Kinh tế

Giá vàng miếng SJC thấp nhất 1 tuần, rút ngắn cách biệt rất nhanh với giá thế giới

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng trong nước ở quanh mốc 165 triệu đồng/lượng, đang cao hơn giá thế giới trên 15 triệu đồng - thu hẹp một nửa so với chênh lệch kỷ lục trước đó

Sáng 14-5, giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang sau nhiều phiên biến động mạnh. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng SJC ở mức 162 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 165 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tại SJC cũng được giao dịch quanh 161,8 triệu đồng/lượng mua vào và 164,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI hay Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết giá vàng nhẫn tương đương giá vàng miếng SJC.

Sau chuỗi phiên tăng giảm mạnh, giá vàng trong nước đang dao động trong biên độ hẹp và lùi về vùng thấp nhất trong khoảng một tuần trở lại đây.

Giá vàng trong nước đang ở mức thấp nhất trong 1 tuần qua

Trên thị trường quốc tế, giá vàng lúc 9 giờ 30 phút sáng nay giao dịch quanh 4.698 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên. Kim loại quý tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce và chưa tạo được động lực bứt phá rõ rệt. Đáng chú ý, tốc độ biến động của vàng hiện chậm hơn bạc, trong bối cảnh giá bạc đã lên mức cao nhất trong khoảng hai tháng qua.

Theo giới phân tích, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục là yếu tố địa chính trị tác động mạnh đến thị trường vàng. Các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột vẫn chưa đạt tiến triển đáng kể, trong khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz còn bị gián đoạn.

Năm 2025, mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đi qua tuyến hàng hải này, tương đương khoảng 25% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu. Vì vậy, mọi biến động tại khu vực đều ảnh hưởng lớn đến thị trường năng lượng và tài chính quốc tế.

Đối với vàng, căng thẳng địa chính trị tạo ra tác động hai chiều. Một mặt, nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên giúp hỗ trợ giá vàng. Mặt khác, giá dầu leo thang làm dấy lên lo ngại lạm phát, kéo đồng USD mạnh lên và gây áp lực lên kim loại quý.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi sang VNĐ vào khoảng 149,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15,7 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể so với mức chênh lệch kỷ lục khoảng 30 triệu đồng/lượng ghi nhận vài tháng trước.


