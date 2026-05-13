Sáng 13-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rút ngắn cách biệt với giá thế giới

Sáng 13-5, giá vàng trong nước được điều chỉnh giảm sau phiên tăng mạnh trước đó.

Hiện giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 162 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 165 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm khoảng 500.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Nhiều doanh nghiệp lớn cũng đưa giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% lên ngang bằng với vàng miếng SJC.

Tính trong hai ngày gần đây, mỗi lượng vàng trong nước đã giảm khoảng 2,5 triệu đồng.

Dù giá biến động mạnh, thị trường vàng những ngày qua chưa ghi nhận giao dịch quá sôi động. Nguồn cung vàng trên thị trường vẫn khá hạn chế khi đến nay chưa có thông tin chính thức về số lượng doanh nghiệp được cấp phép sản xuất vàng miếng cũng như nhập khẩu vàng nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Giá vàng trong nước giảm khá mạnh trong 2 ngày qua

Tại một số doanh nghiệp, lượng vàng nhẫn bán ra tiếp tục bị giới hạn, phổ biến ở mức 1-2 chỉ/người/ngày. Riêng vàng miếng SJC không được giao dịch rộng rãi tại nhiều cửa hàng, người mua chủ yếu tìm đến trụ sở chính của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP HCM.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh mức 4.702 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng và tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce.

Những ngày gần đây, thị trường vàng thế giới liên tục biến động mạnh với biên độ tăng giảm lên tới hàng chục USD/ounce mỗi phiên, thậm chí có thời điểm dao động 100 - 130 USD/ounce/ngày.

Theo giới phân tích, áp lực từ lạm phát kéo dài cùng đà tăng của đồng USD đang tác động đáng kể đến thị trường kim loại quý. Dù vàng vẫn được xem là kênh trú ẩn an toàn, nhưng các diễn biến mới liên quan xung đột tại Trung Đông khiến tâm lý nhà đầu tư biến động mạnh, kéo theo những nhịp bán tháo trong ngắn hạn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 149,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước khoảng 15,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể so với mức chênh gần 30 triệu đồng/lượng ghi nhận vài tháng trước.