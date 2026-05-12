Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn quay đầu tăng vọt

Sáng 12-5, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp vàng khác giao dịch vàng miếng SJC ở mức mua vào 164 triệu đồng/lượng và bán ra 167 triệu đồng/lượng - tăng trở lại 1,8 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch phổ biến ở mức 163,5 triệu đồng/lượng mua vào và 166,5 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 1,6 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại theo đà đi lên mạnh mẽ của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.730 USD/ounce, tăng gần 60 USD/ounce so với cuối ngày hôm qua.

Không chỉ tăng trở lại, vượt qua mốc 4.700 USD/ounce, giá kim loại quý cũng đang ở mức cao nhất trong gần 2 tháng qua.

Theo giới phân tích, căng thẳng Mỹ - Iran là yếu tố then chốt thúc đẩy đà tăng của giá vàng hôm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất từ Tehran, khiến thỏa thuận ngừng bắn đang trong tình trạng rất mong manh.

Hậu quả là eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới - vẫn bị phong tỏa một phần, duy trì rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Một điểm đáng chú ý, giá vàng tăng vọt dù đồng USD cũng mạnh lên. Chỉ số USD (DXY Index) đang được giao dịch ở mức 98,1 điểm, tăng trở lại và rời đáy thấp nhất kể từ cuối tháng 2.