Giá vàng hôm nay 11-5: Giảm mạnh khi vừa mở cửa

Sáng sớm 11-5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.692 USD/ounce, giảm hơn 20 USD/ounce so với giá đóng cửa phiên trước.

Chỉ trong thời gian ngắn khi mở cửa giao dịch tuần mới, giá vàng tiếp tục giảm mạnh, có lúc rớt xuống chỉ còn 4.677 USD/ounce, mất hơn 43 USD/ounce.

Giá vàng biến động mạnh do ảnh hưởng bởi những thông tin liên quan đến chiến sự ở Trung Đông khi Iran vừa gửi phản hồi về đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự thông qua nhà hòa giải Pakistan, song Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng bác bỏ.

Thông tin này đẩy đồng USD mạnh lên, chỉ số DXY lên xấp xỉ 98 điểm, tăng 0,09% so với phiên trước, giá vàng đi xuống.

Trong dự báo mới nhất, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho rằng vàng đang phục hồi mạnh và số liệu dự trữ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho thấy họ đã mua rất nhiều vàng khi giá giảm vào tháng trước. Mục tiêu trước mắt của vàng có thể là 4850 USD/ounce.

Với thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC đầu ngày ở quanh mức 164,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% phổ biến ở mức 164 triệu đồng/lượng mua vào và 167 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối tuần trước, giá vàng hôm nay tăng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.



