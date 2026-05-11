HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 11-5: Giảm mạnh khi vừa mở cửa

Thái Phương

(NLĐO) – Ngược với dự báo, giá vàng hôm nay rớt hàng chục USD/ounce khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới.

Sáng sớm 11-5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.692 USD/ounce, giảm hơn 20 USD/ounce so với giá đóng cửa phiên trước.

TIN LIÊN QUAN

Chỉ trong thời gian ngắn khi mở cửa giao dịch tuần mới, giá vàng tiếp tục giảm mạnh, có lúc rớt xuống chỉ còn 4.677 USD/ounce, mất hơn 43 USD/ounce.

Giá vàng biến động mạnh do ảnh hưởng bởi những thông tin liên quan đến chiến sự ở Trung Đông khi Iran vừa gửi phản hồi về đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự thông qua nhà hòa giải Pakistan, song Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng bác bỏ.

Thông tin này đẩy đồng USD mạnh lên, chỉ số DXY lên xấp xỉ 98 điểm, tăng 0,09% so với phiên trước, giá vàng đi xuống.

Giá vàng hôm nay 11-5: Giảm mạnh khi vừa mở cửa - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay có lúc rớt về 4.679 USD/ounce

Trong dự báo mới nhất, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho rằng vàng đang phục hồi mạnh và số liệu dự trữ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho thấy họ đã mua rất nhiều vàng khi giá giảm vào tháng trước. Mục tiêu trước mắt của vàng có thể là 4850 USD/ounce.

Với thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC đầu ngày ở quanh mức 164,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% phổ biến ở mức 164 triệu đồng/lượng mua vào và 167 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối tuần trước, giá vàng hôm nay tăng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 11-5: Giảm mạnh khi vừa mở cửa - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 10-5: Đồng loạt dự báo tăng

Giá vàng hôm nay 10-5: Đồng loạt dự báo tăng

(NLĐO) – Cả chuyên gia và nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng hôm nay sẽ tăng tiếp trên thị trường quốc tế khi vượt 4.700 USD/ounce.

Sáng 9-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cao nhất trong 1 tuần

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC duy trì quanh 167,5 triệu đồng/lượng khi giá thế giới trụ vững trên vùng 4.700 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 9-5: Tiếp tục sụt giảm

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay chưa dừng đà giảm khi dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy số liệu việc làm mới tăng mạnh, tỉ lệ thất nghiệp ổn định.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng pnj giá vàng Mi Hồng giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo