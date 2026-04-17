Tối 17-4, giá vàng, bạc tăng vọt sau thông tin mở lại eo biển Hormuz

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tối 17-4, giá vàng, bạc tăng vọt sau thông tin mở lại eo biển Hormuz

Thái Phương

(NLĐO) – Giá bạc thế giới tiến sát mốc 4.900 USD/ounce trong khi bạc tăng hơn 5,4% sau thông tin eo biển Hormuz được "mở cửa hoàn toàn".

Lúc 21 giờ 30 ngày 17-4, giá vàng thế giới được giao ngay ở mức 4.876 USD/ounce, tăng tới 85 USD/ounce so với phiên trước. 

Đây là mức tăng rất mạnh của giá vàng sau vài ngày chững lại quanh vùng 4.800 USD/ounce. Kim loại quý đang hướng tới mốc 4.900 USD/ounce, vùng cao nhất trong 1 tháng qua và nối tiếp xu hướng đi lên mạnh mẽ kể từ mốc đáy 4.100 USD/ounce lập hồi cuối tháng 3.

Tăng mạnh hơn vàng, giá bạc đang gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư khi tăng tới 5,4% chỉ trong một phiên, vượt 82 USD/ounce và đang ở mức cao nhất trong 5 tuần qua.

Giá vàng, bạc đi lên mạnh mẽ ngay sau thông báo của Iran tuyên bố eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả tàu thương mại. 

Theo đó, ngày 17-4, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Giá vàng và bạc tăng vọt sau thông tin mở lại eo biển Hormuz - Ảnh 2.

Giá vàng lên cao nhất trong 1 tháng qua

Giá vàng và bạc tăng vọt sau thông tin mở lại eo biển Hormuz - Ảnh 3.

Giá bạc tăng vọt

Phản hồi về động thái này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran đã thông báo eo biển Hormuz hiện "mở cửa hoàn toàn và sẵn sàng cho việc lưu thông toàn diện", đồng thời gửi lời "cảm ơn Iran".

Trong khi giá vàng, bạc tăng vọt thì giá dầu thô lại lao dốc. Hiện giá dầu thô giảm sâu về còn 88,1 USD/thùng, mất tới 11,2% so với phiên trước. 

Đồng USD cũng đi xuống khi chỉ số đồng USD (DXY Index) ở mức 97,7 điểm, mất 0,51% so với phiên trước.

Với thị trường trong nước, tính tới cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC tăng trở lại 500.000 đồng, lên 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 171 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được điều chỉnh tăng lên mức 167 triệu đồng/lượng (mua vào) và 170,5 triệu đồng/lượng (bán ra), cao hơn 500.000 đồng.


Tin liên quan

Sáng 17-4, giá vàng trong nước tiếp tục giảm, người mua lỗ nặng

Sáng 17-4, giá vàng trong nước tiếp tục giảm, người mua lỗ nặng

(NLĐO) – Nhiều người mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn trong 3 ngày qua đã lỗ nặng gần chục triệu đồng khi giá giảm nhanh.

Giá vàng hôm nay, 17-4: Tiếp tục giảm

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 17-4, trên thế giới chưa dừng xu hướng giảm khi giá trị của đồng USD mạnh lên.

Cuối ngày 16-4, giá vàng miếng giảm nhanh, người mua lỗ hơn 7 triệu đồng sau 2 ngày

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp 1,3 triệu đồng/lượng vào cuối ngày, nhanh hơn đà đi xuống của giá thế giới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo