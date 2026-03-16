Giá vàng trong nước vẫn bật tăng dù giá vàng thế giới lao dốc

Chiều tối 16-3, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 180,1 triệu đồng/lượng, bán ra 183,1 triệu đồng/lượng - tăng 500.000 đồng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được Công ty SJC điều chỉnh tăng thêm nửa triệu đồng, lên mức 179,8 triệu đồng/lượng mua vào và 182,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Các thương hiệu khác giao dịch vàng nhẫn với giá có sự cách biệt: Công ty Bảo Tín Mạnh Hải bán ra vàng nhẫn trơn là 182,6 triệu đồng, trong khi Mi Hồng 183,1 triệu đồng – bằng với giá vàng miếng SJC.

Đáng chú ý, diễn biến giá vàng trong nước ngược chiều với giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục lùi sâu xuống dưới mốc 5.000 USD/ounce, chỉ còn 4.975 USD/ounce - giảm gần 40 USD so với buổi sáng.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại vào cuối ngày, cao hơn thế giới trên 25 triệu đồng/lượng

Biến động ngược chiều khiến giá vàng thế giới ngày càng cách biệt lớn với giá vàng trong nước. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 157,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước tới 25 triệu đồng/lượng (chưa kể thuế, phí). Đây là mức chênh lệch cao kỷ lục trong thời gian qua.

Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, giá vàng đang chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, khi những yếu tố hỗ trợ đã phản ánh vào giá thời gian qua. Trong khoảng 2 tuần kể từ khi chiến sự ở Trung Đông nổ ra, giá vàng không tăng mà còn rớt từ đỉnh 5.400 USD/ounce và hiện thủng mốc 5.000 USD/ounce.

"Trong quá khứ, vàng chưa bao giờ tăng trong giai đoạn ngân hàng trung ương các nước duy trì mức lãi suất cao. Khi lãi suất có khả năng vẫn ở mức cao sẽ hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu - hai yếu tố thường gây áp lực lên giá vàng. Hiện tại, nhiều nhà đầu tư chốt lời vàng khi giá tăng mạnh từ vùng 4.700 USD/ounce hồi tháng 1-2026 lên 5.400 USD/ounce vào cuối tháng 2 – trước thời điểm xung đột ở Iran xảy ra" – ông Phương phân tích.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, những thông tin liên quan đến thuế quan của Mỹ và các nước – vốn là yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng mạnh thời gian qua - hiện không còn tác động. Vì vậy, giá vàng giảm trong ngắn hạn là dễ hiểu.