Giá vàng hôm nay 16-3: Thủng mốc 5.000 USD/ounce ngay khi bắt đầu tuần mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 16-3: Thủng mốc 5.000 USD/ounce ngay khi bắt đầu tuần mới

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế vừa mở cửa tuần giao dịch mới đã rớt mạnh khỏi mốc 5.000 USD/ounce.

Lúc 7 giờ 30 ngày 16-3, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 5.018 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước. Trước đó, chỉ ít phút sau khi mở cửa tuần giao dịch mới, giá vàng hôm nay biến động rất mạnh. 

Có thời điểm, kim loại quý rớt thẳng đứng từ vùng 5.025 USD/ounce xuống về sát 4.970 USD/ounce, dao động hàng chục USD mỗi ounce và thủng mốc 5.000 USD. Giá vàng có lúc rớt về mốc thấp nhất trong hơn 1 tháng qua, trước khi lực cầu bắt đáy giúp phục hồi trở lại.

Một diễn biến đáng chú ý, giá vàng đi xuống dù chỉ số đồng USD và giá dầu thô cũng hạ nhiệt trong đầu tuần mới. Hiện chỉ số USD (DXY Index) được giao dịch ở mức 100,2 điểm, giảm 0,11% so với phiên trước trong khi giá dầu thô Brent cũng lùi về 102 USD/thùng.

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, vàng đang chịu áp lực giảm giá khi nhu cầu tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn lắng dịu bất chấp chiến sự ở Trung Đông vẫn chưa được giải quyết. Đặc biệt, nỗi lo lạm phát dai dẳng ở Mỹ khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chưa vội cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tuần này.

Giá vàng hôm nay 16 - 3 biến động mạnh khi thủng mốc 5 . 000 USD / ounce - Ảnh 2.

Giá vàng có lúc thủng còn 4.970 USD/ounce ngay đầu giờ sáng nay

Dù vậy, trong trung dài hạn những yếu tố giúp giá vàng đi lên vẫn còn như nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương các nước.

Giá vàng hôm nay 16 - 3 biến động mạnh khi thủng mốc 5 . 000 USD / ounce - Ảnh 3.

Giá vàng thế giới biến động mạnh ngay khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới

Ở thị trường trong nước, tính tới đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 179,6 triệu đồng/lượng mua vào, 182,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết lần lượt 179,3 - 182,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng trong nước giảm tuần thứ 2 liên tiếp. Trong vòng 2 tuần, giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn mất tổng cộng trên 4 triệu đồng mỗi lượng.


Giá vàng thấp nhất nhiều ngày, chuyên gia nói không hấp dẫn để mua trú ẩn?

Giá vàng thấp nhất nhiều ngày, chuyên gia nói không hấp dẫn để mua trú ẩn?

(NLĐO) – Chuyên gia cảnh báo giá vàng từng tăng sốc, lập đỉnh năm 2011 nhưng phải 10 năm sau nhà đầu tư mới về bờ.

Giá vàng hôm nay 15-3: Dự báo mới nhất

(NLĐO) – Giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ đi xuống trong khi nhiều nhà đầu tư kỳ vọng phục hồi.

Sáng 14-3, giá vàng trong nước rớt mốc 180 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt tiếp, chiều mua vào rơi khỏi mốc 180 triệu đồng/lượng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo