Giá vàng hôm nay 16-3: Thủng mốc 5.000 USD/ounce ngay khi bắt đầu tuần mới

Lúc 7 giờ 30 ngày 16-3, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 5.018 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước. Trước đó, chỉ ít phút sau khi mở cửa tuần giao dịch mới, giá vàng hôm nay biến động rất mạnh.

Có thời điểm, kim loại quý rớt thẳng đứng từ vùng 5.025 USD/ounce xuống về sát 4.970 USD/ounce, dao động hàng chục USD mỗi ounce và thủng mốc 5.000 USD. Giá vàng có lúc rớt về mốc thấp nhất trong hơn 1 tháng qua, trước khi lực cầu bắt đáy giúp phục hồi trở lại.

Một diễn biến đáng chú ý, giá vàng đi xuống dù chỉ số đồng USD và giá dầu thô cũng hạ nhiệt trong đầu tuần mới. Hiện chỉ số USD (DXY Index) được giao dịch ở mức 100,2 điểm, giảm 0,11% so với phiên trước trong khi giá dầu thô Brent cũng lùi về 102 USD/thùng.

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, vàng đang chịu áp lực giảm giá khi nhu cầu tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn lắng dịu bất chấp chiến sự ở Trung Đông vẫn chưa được giải quyết. Đặc biệt, nỗi lo lạm phát dai dẳng ở Mỹ khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chưa vội cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tuần này.

Dù vậy, trong trung dài hạn những yếu tố giúp giá vàng đi lên vẫn còn như nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương các nước.

Ở thị trường trong nước, tính tới đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 179,6 triệu đồng/lượng mua vào, 182,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết lần lượt 179,3 - 182,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng trong nước giảm tuần thứ 2 liên tiếp. Trong vòng 2 tuần, giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn mất tổng cộng trên 4 triệu đồng mỗi lượng.



