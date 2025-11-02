HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng tăng – giảm chóng mặt

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Giá vàng thế giới và vàng miếng SJC biến động dữ dội, do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khó lường

Từ ngày 15-10 đến nay, giá vàng trong và ngoài nước liên tục biến động mạnh, khiến giới đầu tư “đứng ngồi không yên”. Trên thị trường quốc tế, giá vàng có thời điểm lập kỷ lục 4.385 USD/ounce nhưng chỉ vài ngày sau đã rơi thẳng 435 USD, xuống còn 3.950 USD/ounce. 

Sau cú lao dốc này, vàng bất ngờ đảo chiều, phục hồi trở lại và chốt phiên cuối tháng 10 ở mức 4.025 USD/ounce, cho thấy tâm lý thị trường vẫn cực kỳ nhạy cảm và thiếu ổn định.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC trong hai tuần qua cũng diễn biến khó lường. Có thời điểm, vàng miếng vượt mốc 150 triệu đồng/lượng, sau đó liên tục tăng – giảm mạnh mỗi ngày từ 3-4 triệu đồng/lượng. 

Đến ngày 2-11, giá vàng SJC bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, phản ánh xu hướng điều chỉnh sau giai đoạn đầu cơ ngắn hạn.

Chuyên gia nói gì khi giá vàng thế giới tăng – giảm hàng trăm USD? - Ảnh 1.

Trong 2 tuần qua, giá vàng trong và ngoài nước biến động hết sức khó lường

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, nguyên đại diện của hãng MKS – đơn vị chuyên xuất nhập khẩu vàng tại Việt Nam, sự biến động thất thường của giá vàng hiện nay bắt nguồn từ nhiều yếu tố khó đoán định. Ông phân tích: “Trong hai tuần qua, giá vàng thế giới hai lần chạm đỉnh 4.385 USD/ounce nhưng đều thất bại. Khi xu hướng tăng không được xác nhận, nhà đầu tư chốt lời hàng loạt, khiến giá rơi hàng trăm USD là điều tất yếu”.

Bên cạnh đó, thị trường đang kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu và kiềm chế lạm phát tại Mỹ. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chỉ giảm lãi suất 0,25 điểm %, thấp hơn kỳ vọng 0,5 điểm %, khiến đồng USD mạnh lên, tạo áp lực giảm giá cho vàng.

Ngoài ra, nhu cầu vàng vật chất trong mùa lễ hội tại châu Á cũng như dịp Giáng sinh sắp tới chưa tăng đáng kể. Các quỹ đầu tư quốc tế và nhà đầu tư cá nhân vì vậy đã bán ra chốt lời, góp phần khiến giá vàng đi xuống trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khi giá vàng thế giới lùi về dưới 4.000 USD/ounce, dòng tiền bắt đáy xuất hiện, giúp giá bật tăng trở lại.

Tại thị trường trong nước, khi giá vàng SJC vượt 150 triệu đồng/lượng, nhiều người dân tranh thủ bán ra chốt lời, khiến giá có lúc giảm mạnh. Tuy nhiên, lực bán nhỏ giọt, trong khi nguồn cung vàng miếng vẫn hạn chế, dẫn tới tình trạng khan hiếm cục bộ tại Hà Nội. 

Không mua được vàng, nhiều người chuyển sang đầu tư bạc nhưng khi giá bạc giảm sâu, họ buộc phải bán cắt lỗ và quay lại kênh vàng. Nắm bắt tâm lý đó, các đầu mối sở hữu vàng SJC đã đẩy giá lên cao, bất chấp giá vàng thế giới đang điều chỉnh, khiến thị trường tiếp tục biến động và tạo thêm một “vòng xoáy” tâm lý mới.

Về xu hướng giá vàng thời gian tới, kết quả khảo sát của Kitco cho thấy hầu hết các chuyên gia phân tích đều dự báo giá vàng đi ngang và trở nên khó đoán, thậm chí giảm tiếp, trong khi các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan hơn.

Cụ thể, trong số 14 chuyên gia phân tích Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ có 21% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 21% dự đoán giá sẽ giảm; và có tới 57% cho rằng giá đi ngang. Giá vàng được dự đoán đi ngang cho thấy sự khó đoán của kim loại quý, sau chuỗi tăng liên tiếp từ đầu năm tới nay rồi lập đỉnh vào giữa tháng 10 vừa qua.

Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 282 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người vẫn lạc quan với xu hướng tăng trở lại của giá vàng. Cụ thể, có tới 64% ý kiến cho rằng giá vàng tăng trở lại, 18% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại nêu quan điểm giá vàng đi ngang.


