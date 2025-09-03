HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Giá vàng và cú hích từ FED

Giá vàng thế giới hôm 2-9 có thời điểm tăng lên mức 3.578,40 USD/ounce, vượt qua kỷ lục trước đó là 3.509,90 USD/ounce hồi tháng 4.

Giá vàng lập kỷ lục mới trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất cùng nỗi lo về tương lai của ngân hàng trung ương này tiếp thêm động lực cho sự gia tăng nói trên.

Theo trang Bloomberg, vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế và thường hưởng lợi khi lãi suất ở mức thấp. Kể từ đầu năm 2025 đến giờ, giá vàng đã tăng hơn 30%. Còn nếu tính từ đầu năm 2023, giá vàng đã tăng gần gấp đôi. Riêng trong năm nay, giá vàng còn chịu tác động khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trước những biến động thị trường do chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra. Một yếu tố khác thúc đẩy giá vàng là những lo ngại về tính độc lập của FED.

Trong nhiều tháng qua, ông Donald Trump đã chỉ trích FED và Chủ tịch FED Jerome Powell vì không giảm lãi suất. Giới đầu tư lo ngại lạm phát có thể tăng nếu lãi suất bị cắt giảm do áp lực chính trị. Ngoài ra, việc FED bị mất tính độc lập có thể làm giảm niềm tin vào các tài sản của Mỹ, như đồng USD. Trong nỗ lực xoa dịu nỗi lo, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 1-9 cho rằng FED là một cơ quan độc lập và nên duy trì điều này nhưng nói thêm rằng cơ quan này đã "phạm phải nhiều sai lầm".

Giá vàng và cú hích từ FED - Ảnh 1.

Các thỏi vàng tại Công ty Kinh doanh vàng Pro Aurum (Đức) Ảnh: AP

Đợt tăng giá vàng mới nhất nói trên được củng cố bởi kỳ vọng rằng FED sẽ hạ lãi suất trong tháng 9 sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell thận trọng đề cập khả năng này. Giới phân tích cho rằng nhiều khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% vào ngày 17-9 tới. Một bước đi như thế khiến vàng trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn nữa đối với các nhà đầu tư.

Bà Jessica Amir, chuyên gia tại nền tảng giao dịch và đầu tư trực tuyến Moomoo lưu ý lịch sử cho thấy giá vàng thường có xu hướng tăng thêm sau khi FED cắt giảm lãi suất. Chẳng hạn như trong 3 chu kỳ cắt giảm lãi suất gần đây của FED vào các năm 2002, 2007 và 2019, giá vàng đã tăng trung bình 100%. Theo dự báo của bà Amir, giá vàng sẽ còn tăng thêm khoảng 80% nữa. Trong khi đó, ông Mark Haefele, Giám đốc đầu tư của Công ty Quản lý tài sản UBS Global Wealth Management (Thụy Sĩ), nhận định những rủi ro chính trị và địa chính trị gia tăng càng làm vàng trở nên hấp dẫn hơn. Ông dự đoán giá vàng có thể đạt mức 3.700 USD/ounce vào tháng 6-2026 nhưng cũng không loại trừ khả năng con số này tăng lên 4.000 USD/ounce nếu tình hình địa chính trị hoặc kinh tế xấu đi.

