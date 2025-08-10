HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Mỹ trấn an thị trường sau thông tin "áp thuế" vàng thỏi

Anh Thư

Giá vàng thế giới ngày 8-8 giảm từ mức cao kỷ lục 3.491,3 USD/ounce còn 3.463,3 USD/ounce sau khi chính phủ Mỹ lên tiếng về thông tin áp thuế vàng thỏi

"Nhà Trắng dự định ban hành một sắc lệnh hành pháp trong tương lai gần để làm rõ thông tin sai lệch về việc đánh thuế vàng thỏi và các sản phẩm đặc biệt khác" - một quan chức Nhà Trắng nói với đài CNBC.

Nhà Trắng có phản ứng trên sau khi xuất hiện thông tin vàng thỏi loại 1 kg và 100 ounce sẽ phải chịu mức thuế quan mới. Theo đài CNN, Tổng thống Donald Trump đã áp thuế nhập khẩu 39% đối với hàng xuất khẩu của Thụy Sĩ sang Mỹ. Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) được cho là đã làm rõ trong tuần này rằng các thỏi vàng loại 1 kg và 100 ounce không nằm trong danh sách được miễn thuế.

Mỹ trấn an thị trường sau thông tin "áp thuế" vàng thỏi- Ảnh 1.

Những thỏi vàng do nhà máy tinh luyện vàng Argor-Heraeus của Thụy Sĩ sản xuất được trưng bày tại TP Bern, ngày 8-8. Ảnh: AP

Thụy Sĩ là quốc gia tinh luyện vàng lớn nhất thế giới. Hiệp hội Kim loại quý Thụy Sĩ đã cảnh báo thuế quan tiềm năng của Mỹ có thể tác động tiêu cực đến hoạt động vận chuyển, mua bán và phân phối vàng giữa các nước.

Giá vàng đã tăng 31% từ đầu năm đến nay, khi các nhà đầu tư tìm đến kênh trú ẩn an toàn này trong bối cảnh hỗn loạn thương mại và địa chính trị. Việc áp thuế có thể khiến giá vàng tăng thêm nhưng sẽ gây áp lực cho các chuỗi cung ứng vốn là nền tảng của thị trường toàn cầu. Theo các chuyên gia, việc áp thuế đối với vàng sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu kim loại này vào Mỹ, gây trở ngại tốn kém cho chuỗi cung ứng toàn cầu giữa các trung tâm ở London - Anh, New York - Mỹ và các thành phố ở Thụy Sĩ.

Bà Ulrike Hoffmann-Burchardi, chuyên gia của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ), nhận định vẫn còn rất nhiều điều chưa chắc chắn xoay quanh toàn bộ vấn đề này và cho đến khi mọi việc trở nên rõ ràng, thị trường vàng và thị trường kim loại quý nói chung sẽ tiếp tục ở trạng thái rất bất ổn. Dù vậy, theo trang Bloomberg, động thái làm rõ lập trường nói trên từ Nhà Trắng sẽ giúp trấn an tình trạng hỗn loạn trên thị trường xuất phát từ nỗi lo vàng nhập khẩu có thể bị áp thuế. 

