Kinh tế

Giá vé máy bay dịp 30-4 tăng từng ngày, có chặng vượt 5 triệu đồng

Dương Ngọc

(NLĐO)- Giá vé máy bay nội địa dịp lễ 30-4 và 1-5 tăng trung bình 5-8% so với tuần trước, trong đó nhiều chặng du lịch và đường bay trục ghi nhận mức giá cao.

Theo khảo sát, giá vé hạng phổ thông (đã bao gồm thuế, phí) chặng Hà Nội - TPHCM dao động 3,8-4,5 triệu đồng tùy hãng. Vietnam Airlines và Bamboo Airways niêm yết mức cao nhất khoảng 4,2-4,5 triệu đồng, trong khi Vietjet Air từ 3,5-4,2 triệu đồng và Vietravel Airlines khoảng 3,6-4,1 triệu đồng.

Hầu hết các chặng bay tới các địa điểm du lịch trọng điểm đã ghi nhận tỉ lệ lấp đầy cao từ 80% đến 100%

Trên các đường bay du lịch, giá vé cũng ở mức cao. Chặng TPHCM - Đà Nẵng ngày 29-4 có giá 2,9-3,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, còn Vietjet Air và Bamboo Airways dao động 2,1-2,9 triệu đồng. Chặng Hà Nội - Đà Nẵng ghi nhận mức 2,9-4 triệu đồng với Vietnam Airlines, các hãng khác từ 2,4-3,2 triệu đồng.

Một số đường bay dài có giá cao hơn. Chặng Hà Nội - Phú Quốc của Vietnam Airlines lên tới 5-5,5 triệu đồng, Vietjet Air từ 3,5-5 triệu đồng. Chặng TPHCM - Phú Quốc dao động 2-3,2 triệu đồng, còn Hà Nội - Cam Ranh khoảng 3,8-4,6 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, giá vé tăng mạnh vào cuối kỳ nghỉ. Ngày 3-5, chặng Cam Ranh - Hà Nội của Vietjet Air đạt 4,2-4,6 triệu đồng, nhiều chuyến bay khác đã hết vé hạng phổ thông. Từ Cam Ranh về TPHCM, giá Vietjet Air khoảng 2,2-2,6 triệu đồng, Vietnam Airlines 2,8-3,4 triệu đồng.

Tại chặng Phú Quốc - Hà Nội ngày 3-5, phần lớn chuyến bay đã hết vé phổ thông. Trong khi đó, chặng về TPHCM có giá Vietnam Airlines từ 2,3-3,2 triệu đồng, các hãng còn lại phổ biến 2,1-2,6 triệu đồng.

Cùng với giá vé tăng, tỉ lệ đặt chỗ trên các đường bay du lịch từ Hà Nội và TPHCM cũng tăng nhanh trong dịp cao điểm. Trong các ngày đầu kỳ nghỉ (25, 26-4 và 29, 30-4), nhiều chặng đến điểm du lịch đạt tỉ lệ lấp đầy 80-100% như TPHCM - Phú Quốc, TPHCM - Tuy Hòa, TPHCM - Côn Đảo, TPHCM - Pleiku, Hà Nội - Tuy Hòa, Hà Nội - Nha Trang, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Đồng Hới.

Ở chiều về, nhu cầu tăng dần vào cuối kỳ nghỉ khi hành khách quay lại Hà Nội và TPHCM, tập trung cao vào ngày 2 và 3-5, với nhiều đường bay đạt trên 80% số ghế đặt chỗ.

Riêng đường bay trục TPHCM - Hà Nội vẫn còn nhiều chỗ trống, tỉ lệ lấp đầy trung bình 30-50%, hành khách có thêm lựa chọn về giờ bay trong dịp lễ.

Giá vé máy bay tăng cao, khách bay dịp 30-4 vẫn tăng tới 15%

