Kinh tế Tiêu dùng

Giá vé tàu cao tốc Phú Quốc giảm "sốc" khi tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn hoạt động lại

T.Trực

(NLĐO) - Cùng với việc khôi phục tuyến, tàu cao tốc Phú Quốc đưa ra một số chính sách ưu đãi, trong đó giảm tối thiểu 20% giá vé so với trước đây.

Ngày 27-3, Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc thông tin sẽ hoạt động trở lại tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn, Quảng Ngãi sau thời gian tạm dừng.

Theo Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc, sau khi tạm dừng từ tháng 11-2023 để giải quyết các vấn đề về cơ chế vận hành, quản lý bến, tàu cao tốc Phú Quốc Express đã được cho phép hoạt động trở lại trên tuyến này. Dự kiến tàu sẽ hoạt động lại từ ngày 10-4.

Doanh nghiệp đưa vào khai thác 2 tàu cao tốc, gồm Phú Quốc Express 5 và Phú Quốc Express 27.

Tàu cao tốc Phú Quốc giảm "sốc" giá vé khi hoạt động lại tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn - Ảnh 1.

Dự kiến ngày 10-4, tàu cao tốc Phú Quốc Express hoạt động trở lại trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn

Về lịch trình, trong mùa cao điểm, tần suất khai thác đạt 10 chuyến/ngày (5 chuyến đi và 5 chuyến về); mùa thấp điểm duy trì 4 chuyến/ngày (2 chuyến đi và 2 chuyến về). Hoạt động vận hành được thực hiện theo điều kiện thời tiết thực tế, bảo đảm an toàn hàng hải.

Cùng với việc khôi phục tuyến, doanh nghiệp đưa ra một số chính sách ưu đãi, trong đó giảm tối thiểu 20% giá vé so với trước đây và cam kết giữ ổn định mức giá trong thời gian dài nhằm tạo điều kiện cho người dân, du khách.

Đối với người dân địa phương, doanh nghiệp tăng thêm vé miễn phí hằng năm cho các trường hợp khó khăn, đồng thời triển khai các chuyến tàu phục vụ nhu cầu đi lại, đặc biệt là người dân cần di chuyển để khám, chữa bệnh.

Tàu cao tốc Phú Quốc giảm "sốc" giá vé khi hoạt động lại tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn - Ảnh 2.

Tàu cao tốc Phú Quốc Express 5

Trước đó, Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND Đặc khu Lý Sơn, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho hoạt động lại tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và tự do bán vé bằng hệ thống của mình.

Theo Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc, công ty đã từng tham gia vận hành tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn (khai trương tháng 7-2023); sau đó phải tạm dừng từ tháng 11-2023 đến nay. Nguyên nhân chủ yếu là do công ty không thể tự do bán vé theo quy định của pháp luật mà phải theo quy định của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi.

Các tàu tham gia vận hành tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn bắt buộc phải sử dụng phần mềm bán vé của cảng và cảng là đơn vị duy nhất, độc quyền được bán vé tuyến này.

Tuy nhiên, sau khi rà soát, cơ quan chức năng đã nhấn mạnh nguyên tắc doanh nghiệp được quyền lựa chọn hình thức bán vé theo quy định pháp luật.

Việc bán vé qua cảng chỉ mang tính chất ủy thác tự nguyện, đồng thời khuyến khích các đơn vị triển khai hệ thống bán vé trực tuyến nhằm tăng tính minh bạch và thuận tiện cho hành khách.

Cùng với việc chính thức hoạt động trở lại trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Phú Quốc Express cũng công bố bảng giá vé mới áp dụng cho hành khách trên toàn tuyến.

Cụ thể, đối với người dân địa phương tại đảo Lý Sơn, mức giá vé được ưu đãi rõ rệt. Vé hạng V.I.P có giá 216.000 đồng/lượt, trong khi vé người lớn là 144.000 đồng/lượt. Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi và người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên cùng áp dụng mức giá 115.000 đồng/lượt, còn người khuyết tật được hỗ trợ với mức giá 100.000 đồng/lượt.

Đối với hành khách phổ thông, giá vé hạng V.I.P giữ ở mức 216.000 đồng/lượt. Vé người lớn là 160.000 đồng/lượt, trong khi trẻ em từ 6 đến 11 tuổi có giá 128.000 đồng/lượt.

Việc tàu Phú Quốc giảm giá "sốc" sau khi hoạt động trở lại khiến nhiều người dân, du khách ra vào Lý Sơn vui mừng. "Hiện tại mức giá các hãng tàu khác đang bán thông qua Ban Quản lý cảng là 227.000 đồng/vé người lớn. Đây là mức giá quá cao so với quãng đường di chuyển (khoảng 15 hải lý). Nếu giá vé của tàu Phú Quốc giảm như công bố sẽ có lợi cho người dân, du khách muốn ra vào đảo Lý Sơn" - ông Đặng Văn Điệp, người dân Lý Sơn, bày tỏ.

tỉnh Quảng Ngãi vận tải hành khách cơ quan chức năng người dân địa phương tạo điều kiện Ban Quản lý nhu cầu đi lại đường thủy nội địa người khuyết tật
