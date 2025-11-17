HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Lý do các hãng tàu cao tốc ra Phú Quốc đua nhau giảm giá

DUY NHÂN

(NLĐO)- Giá vé tàu cao tốc tuyến Rạch Giá đi Phú Quốc chỉ còn 260.000 đồng và Hà Tiên đi Phú Quốc chỉ còn 180.000 đồng.

Những ngày gần đây, các hãng tàu cao tốc ra Phú Quốc liên tục tung ra các gói khuyến mãi và giảm sâu giá vé hành khách.

Những ngày này, các bến tàu đi Phú Quốc đông nghẹt khách

Hãng tàu Phú Quốc Express đang có chương trình giảm giá vé phổ thông Rạch Giá đi Phú Quốc từ 315.000 đồng giảm còn 260.000 đồng, vé Hà Tiên đi Phú Quốc chỉ còn 180.000 đồng. Superdong cũng tung ra gói giảm giá "giờ vàng" đến 40.000 đồng/vé cho các tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Hà Tiên – Phú Quốc và ngược lại…

Các hãng tàu cao tốc đi Phú Quốc đua nhau giảm giá - Ảnh 1.

Hành khách chen chúc xuống tàu đi Phú Quốc với giá vé thấp chưa từng có

Theo đại diện các hãng tàu cao tốc, việc giảm giá nhằm tri ân khách hàng và kích cầu sử dụng dịch vụ vào mùa du lịch cuối năm.

Hiện, mỗi ngày các hãng tàu cao tốc chạy 36 chuyến đi và về các tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên – Phú Quốc. Ngoài ra, các tuyến này còn có 24 chuyến phà đi và về trong ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 20.000 hành khách và phương tiện mỗi ngày.

Các hãng tàu cao tốc đi Phú Quốc đua nhau giảm giá - Ảnh 2.

Nhiều khách quốc tế cũng chọn phương tiện tàu cao tốc đi du lịch Phú Quốc

Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, 10 tháng đầu năm 2025, đặc khu Phú Quốc ước đón gần 7,1 triệu lượt khách; tăng 34,2% so với cùng kỳ, đạt 97,6% kế hoạch năm.

