Giá xăng dầu đồng loạt giảm, dầu diesel rẻ hơn 538 đồng/lít

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 176 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.050 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 177 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.726 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm vào chiều nay

Giá dầu diesel 0.05S giảm 538 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 17.885 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, về 18.115 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 273 đồng/kg, về 14.098 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng dầu trong nước giảm cùng nhịp với thế giới

Theo cơ quan điều hành,thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukrainer vẫn tiếp diễn, Ukrainer tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.



Ở điều điều hành cách đây 7 ngày, giá xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.226 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.903 đồng/lít...