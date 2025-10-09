HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, xăng RON 95 về dưới mốc 20.000 đồng/lít

Thùy Linh

(NLĐO) - 15 giờ chiều nay ngày 9-10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu từ 434-562 đồng/lít/kg.

Cơ quan điều hành liên bộ quyết định xăng E5RON92 giảm 486 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.138 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 480 đồng/lít, về 19.729 đồng/lít.

Giá xăng hôm nay giảm mạnh tới 562 đồng / lít , thị trường xăng dầu biến động - Ảnh 1.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm trong kỳ điều hành hôm nay

Dầu diesel 0.05S giảm 434 đồng/lít, về 18.604 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 571 đồng/lít, về 18.434 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 562 đồng/kg, về 14.808 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng hôm nay giảm mạnh tới 562 đồng / lít , thị trường xăng dầu biến động - Ảnh 2.

Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Như vậy, giá xăng giảm trở lại sau lần tăng cách đây 7 ngày.

Giá xăng dầu trong nước giảm theo thế giới

Ở kỳ điều hành tuần trước, xăng E5 RON92 tăng 6 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.624 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 44 đồng/lít, lên 20.209 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S tăng 380 đồng/lít, lên 19.038 đồng/lít; dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, lên hơn 19.005 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 161 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn,…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử

VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử

(NLĐO) - Lũ sông Cầu dâng cao khiến nhiều thôn, xã tại tỉnh Bắc Ninh bị cô lập bởi có nơi nước ngập mái nhà và giao thông tê liệt.

Thủ tướng: Xoá các địa bàn phức tạp về ma túy, đặc biệt là ma túy học đường

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Triều Tiên với 21 loạt đại bác chào mừng.

