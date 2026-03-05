HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá xăng dầu tăng rất mạnh, có mặt hàng tăng tới hơn 7.100 đồng/lít

Lê Thúy

(NLĐO) - 15 giờ ngày 5-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng dầu rất mạnh từ 1.807 - 7.132 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Liên Bộ quyết định điều chỉnh giá xăng E5RON92 tăng 1.926 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 21.449 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 2.189 đồng/lít, lên 22.340 đồng/lít.

- Ảnh 1.

Giá xăng dầu tăng rất mạnh vào chiều nay 5-3

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh, trong đó dầu diesel 0.05S tăng 3.758 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 23.037 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 7.132 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 26.601 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.807 đồng/kg, lên 17.496 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã tăng mạnh 2 phiên liên tiếp, tính từ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến nay.

Trước đó, 15 giờ ngày 26-2, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng dầu mạnh gần 1.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu tăng rất mạnh do xung đột quân sự tại Trung Đông

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 26-2 đến 4-3) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran diễn ra ngày 28-2-2026 và tiếp tục leo thang, dẫn tới tắc nghẽn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu; Iran tấn công trả đũa vào các cơ sở quân sự của Israel, của Mỹ tại khu vực Trung Đông khiến hoạt động lọc dầu tại một số quốc gia tại khu vực Trung Đông buộc phải đóng cửa để tránh rủi ro, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung xăng dầu kéo dài; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; OPEC+ nhất trí tăng thêm sản lượng khai thác dầu từ tháng 4...

Các yếu tố nêu trên, đặc biệt là xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tăng đột biến. Giá xăng RON95 ngày 2-3 ở mức 92,780 USD/thùng, tăng 10,690 USD/thùng, tương đương tăng 13,02% so với ngày 27-2 (ngay trước ngày xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran); tương tự, dầu diesel 0,05S ngày 2-3 ở mức 114,530 USD/thùng, tăng 22,270 USD/thùng, tương tăng 24,14% so với ngày 27-2; dầu hỏa ngày 2-3-2026 ở mức 116,460 USD/thùng, tăng 22,890 USD/thùng, tương đương tăng 24,46%.

Cá biệt, giá dầu hỏa ngày 4-3-2026 đột ngột tăng lên mức 231,420 USD/thùng, tăng 101,190 USD/thùng, tương đương tăng 77,70% so với ngày trước liền kề, 3-3.

Trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 385 ngày 4-3-2026 thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ Trưởng Tổ công tác, Tổ phó Thường trực là ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến việc đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình khủng hoảng tại Trung Đông.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, tổng hợp; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

