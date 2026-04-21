Giá xăng dầu tiếp tục giảm, dầu diesel giảm tới 3.185 đồng/lít

Liên bộ quyết định giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 658 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.934 đồng/lít. Giá xăng RON95-III giảm 719 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.042 đồng/lít.

Giá xăng dầu được điều chỉnh từ 16 giờ chiều 21-4

Giá dầu diesel 0.05S giảm tới 3.185 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.856 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 701 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.631 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thay vào đó, liên bộ quyết định trích lập vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít với xăng sinh học, 400 đồng/lít với xăng không chì, 600 đồng/lít với dầu diesel và 600 đồng/kg với dầu mazut.

Về lý do điều hành, liên Bộ cho biết giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm, dẫn đến giá cơ sở mặt hàng dầu diesel 0,05S kỳ này giảm 10,26% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19-3-2026 của Chính phủ, do đó, thực hiện điều hành giá xăng dầu hôm nay, thứ Ba, ngày 21-4-2026.

Ở kỳ điều hành gần nhất từ 0 giờ ngày 16-4, xăng E5 RON92 không cao hơn 22.592 đồng/lít, tăng 248 đồng/lít; xăng RON 95 III không cao hơn 23.761 đồng/lít, tăng 218 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05 không cao hơn 31.041 đồng/lít, giảm 1.928 đồng/lít và dầu mazut 180SCT 3.5S không cao hơn 20.332 đồng/kg, giảm 2.281 đồng/kg.

Trước đó, ngày 15-4, Bộ Công Thương thông báo về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay.

Công văn 1088 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), được gửi đến các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu, cho biết ngày 12-4 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 19 năm 2026 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng được khấu trừ đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết 19 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết ngày 30-6 năm nay.