Giá xăng giảm mạnh hơn 1.000 đồng/lít

Cụ thể, giá xăng dầu được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92 giảm 1.085 đồng/lít so với kỳ trước, xuống 19.445 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 1.210 đồng/lít, về 19.906 đồng/lít.

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15 giờ ngày 3-7

Dầu diesel 0.05S giảm 941 đồng/lít so với kỳ trước, về 18.408 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 932 đồng/lít so với kỳ trước, về 18.132 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.148 đồng/kg so với kỳ trước, về 15.807 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 1-7 (tức thứ ba tuần này), giá xăng giảm do thuế giá trị gia tăng (VAT) giảm 2%.

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 101 đồng/lít so với kỳ trước, về 20.530 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 128 đồng/lít so với kỳ trước, về không cao hơn 21.116 đồng/lít.

Trong 2 tuần vừa qua, thị trường xăng dầu thế giới có sự biến động do xung đột ở khu vực Trung Đông khiến giá xăng dầu thế giới tăng cao, nguy cơ gián đoạn nguồn cung, có những thương nhân đầu mối đã giảm mức chiết khấu xăng dầu cho đại lý xuống còn 500 đồng, hoặc còn 100-200 đồng.



Tuy nhiên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho hay đến ngày 25-6, do có những tín hiệu tích cực từ việc đàm phán ở khu vực Trung Đông, giá xăng dầu đã giảm, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung cũng đã giảm, do vậy chiết khấu của các doanh nghiệp đầu mối cũng đã tăng trở lại lên tới hơn 2.000 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu khi tham gia kinh doanh trên thị trường cần phải chấp nhận quy luật của thị trường, chịu sự điều tiết của thị trường (cung, cầu, giá cả), do vậy cần phải có kế hoạch kinh doanh của mình để ứng phó khi thị trường có biến động.