Giá xăng giảm nhẹ 34-37 đồng/lít, dầu hỏa tăng 353 đồng/lít

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 37 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.807 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 34 đồng/lít, về 20.542 đồng/lít.

Giá xăng giảm nhẹ vào chiều nay

Dầu diesel 0.05S giảm 38 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.826 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 335 đồng/kg, về 13.739 đồng/kg. Ngược lại dầu hỏa tăng 353 đồng/lít, lên 20.288 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất sản lượng khai thác dầu trong tháng 12-2025 tăng nhẹ tương tự tháng 11, tháng 10; OPEC dự báo nguồn cung dầu thế giới sẽ đáp ứng nhu cầu trong năm 2026; Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại...

Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Cách đây 1 tuần, xăng E5RON92 tăng 162 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.844 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 160 đồng/lít, lên 20.576 đồng/lít.

2 mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Dầu diesel 0.05S tăng 541 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.864 đồng/lít; dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, lên 19.935 đồng/lít.