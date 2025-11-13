Giá xăng dầu tăng, có mặt hàng tăng gần 550 đồng/lít

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 162 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.844 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 160 đồng/lít, lên 20.576 đồng/lít.

Giá xăng tăng vào chiều nay

2 mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Dầu diesel 0.05S tăng 541 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.864 đồng/lít; dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, lên19.935 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 246 đồng/kg, về hơn 14.074 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo thị trường thế giới

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12-2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong quý I-2026; lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu mỏ của Nga; xung đột quân sự giữa Nga với Ukrainer vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cách đây 1 tuần, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu tăng, giảm trái chiều, tùy mặt hàng.

Trong đó, xăng E5RON92 giảm 78 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.682 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 72 đồng/lít, về 20.416 đồng/lít.



