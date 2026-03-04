HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhiều chuyến bay tiếp tục bị hủy do xung đột Trung Đông, hành khách được đổi, hoàn vé ra sao?

Dương Ngọc

(NLĐO) - Hàng chục chuyến bay tiếp tục bị huỷ từ ngày 4-3 đến ngày 6-3 do gián đoạn không phận vì chiến sự ở khu vực Trung Đông.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết các hãng hàng không khai thác đường bay giữa Việt Nam và Trung Đông tiếp tục điều chỉnh kế hoạch bay trong giai đoạn từ 4-3 đến ngày 6-3 do ảnh hưởng gián đoạn không phận. Trong 3 ngày này, Qatar Airways hủy 10 chuyến bay hành khách tại Hà Nội và TP HCM, ảnh hưởng khoảng 2.052 hành khách (chưa tính trẻ sơ sinh), đồng thời tạm dừng 4 chuyến bay hàng hóa.

Etihad Airways hủy 2 cặp chuyến bay giữa Abu Dhabi và Hà Nội trong ngày 5-3, với 960 hành khách bị ảnh hưởng.

Emirates hủy phần lớn chuyến bay đi/đến Dubai từ 28-2 đến hết 4-3; riêng ngày 4-3 có 3 chuyến/cặp chuyến bị hủy. Hãng bố trí riêng một chuyến bay hồi hương ngày 5-3 dành cho công dân và cư dân UAE.

Các hãng triển khai chính sách hỗ trợ đổi, hoàn vé

Qatar Airways áp dụng với vé từ 28-2 đến 10-3-2026: miễn phí đổi ngày khởi hành trong vòng 14 ngày hoặc hoàn lại phần giá trị vé chưa sử dụng.

Etihad Airways cho phép hành khách có vé xuất trước 28-2, hành trình đến 10-3-2026 được đổi miễn phí sang chuyến bay do hãng khai thác đến 31-3-2026 hoặc yêu cầu hoàn vé; khuyến nghị kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi ra sân bay và cập nhật thông tin liên hệ.

Emirates cho phép hành khách bị ảnh hưởng đặt lại chỗ trên chuyến bay khác khởi hành vào hoặc trước 20-3-2026, hoặc hoàn tiền đối với vé có hành trình vào hoặc trước 10-3-2026. Hành khách đặt qua đại lý liên hệ đơn vị xuất vé; khách đặt trực tiếp liên hệ website hoặc hotline hãng.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình khai thác và kịp thời cập nhật thông tin tới hành khách.

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông: Qatar Airways hủy thêm 13 chuyến bay Việt Nam, hơn 2.500 khách bị ảnh hưởng

Chiến sự Trung Đông: Qatar Airways hủy thêm 13 chuyến bay Việt Nam, hơn 2.500 khách bị ảnh hưởng

(NLĐO) - Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục thông tin về tình hình vận chuyển hàng không do ảnh hưởng cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông ngày 3-3.

Cập nhật các chuyến bay từ Việt Nam bị ảnh hưởng do chiến sự Trung Đông

(NLĐO)- Trong ngày 2-3, một số chuyến bay đi và đến Trung Đông từ Hà Nội ghi nhận hủy chuyến.

Hơn 4.400 khách tại Việt Nam bị mắc kẹt do hủy loạt chuyến bay Trung Đông

(NLĐO)- Do xung đột Trung Đông, hơn 4.400 khách bay tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng của các hãng Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways bị ảnh hưởng.

hàng không Trung Đông chuyến bay
