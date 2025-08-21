Giá xăng RON 95 tăng lên hơn 20.000 đồng/lít

Cơ quan điều hành liên bộ quyết định: Xăng E5 RON 92 tăng 110 đồng/lít, lên 19.464 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 208 đồng/lít lên 20.092 đồng/lít.

Giá xăng đảo chiều tăng vào chiều nay

Ngược lại, các mặt hàng dầu được điều chỉnh giảm giá. Trong đó, dầu diesel giảm 172 đồng/lít về 17.905 đồng/lít, dầu hỏa giảm 206 đồng/lít về 17.814 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 152 đồng/kg, về 15.116 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Như vậy, giá xăng trong nước tăng trở lại sau lần giảm nhẹ cách đây 1 tuần. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 19 lần, giảm 16 lần.

Giá xăng trong nước tăng vì sao?

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukrainer thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ucraina giữa Nga và Ucraina; xung đột quân sự giữa Nga với Ukrainer vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Trên thị trường thế giới, rạng sáng nay 21-8, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, bảng giá giá dầu thô thế giới bật tăng ngay sau một ngày lao dốc.

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 62,9 USD/thùng, tăng 1,1 USD/ thùng, tương đương tăng 1,8% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 66,9 USD/thùng, tăng 1,18 USD/thùng, tương ứng mức tăng 1,8% về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu thô ngày 21-8 bất ngờ bật tăng nên kéo đà giảm giá dầu thô thế giới tháng 8 so với tháng liền kề xuống thấp, trong đó dầu WTI giảm hơn 4,6% so với tháng trước, trong khi Brent giảm 3,2%. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm từ 12% đến trên 12,5% giá trị.