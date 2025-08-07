Cơ quan điều hành liên bộ quyết định xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.608 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 234 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 20.074 đồng/lít.

Giá xang tang

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 18.800 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, về 18.660 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 114 đồng/kg, lên 15.647 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Như vậy, giá xăng trong nước tăng lần thứ 2 liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 18 lần, giảm 15 lần.

Bộ Công Thương lý giải thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Cách đây 1 tuần, ngày 31-7, giá xăng E5RON92 tăng 122 đồng/lít so với kỳ trước, lên 19.401 đồng/lít (tăng); xăng RON95-III tăng 131 đồng/lít, lên 19.840 đồng/lít.

Giá xăng trong nước tăng khi giá dầu thế giới giảm mạnh, WTI và Brent thủng mốc quan trọng

Trên thị trường thế giới, rạng sáng 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 7-8 trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 64,3 USD/thùng, giảm 0,8 USD/thùng, tương ứng giảm 1,24% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 66,87 USD/thùng giảm 0,8 USD, tương ứng 1,2% so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô thế giới tháng 8 so với tháng liền kề trước đó đã giảm khá mạnh, trong đó dầu WTI giảm 5,3%, dầu Brent giảm 4%. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm so với cùng kỳ từ trên 14%.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 1,1% xuống còn 66,9 USD/thùng vào thứ Tư, đánh dấu mức giảm thứ năm liên tiếp và chạm mức thấp nhất trong năm tuần.

Giá ban đầu tăng do lo ngại về nguồn cung sau lệnh hành pháp của Tổng thống Trump áp đặt mức thuế 25% đối với hàng hóa của Ấn Độ do nhập khẩu dầu từ Nga.