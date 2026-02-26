Giá xăng tăng mạnh gần 1.000 đồng/lít

Liên Bộ quyết định điều chỉnh giá xăng E5RON92 tăng 889 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.523 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 999 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 20.151 đồng/lít.

Giá xăng dầu tăng rất mạnh từ 15 giờ chiều nay 26-2

Nhiều mặt hàng dầu cũng tăng giá. Trong đó, dầu diesel 0.05S tăng 754 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.279 đồng/lít; dầu hỏa tăng 854 đồng/lít, lên 19.469 đồng/lít.

Duy nhất, mặt hàng dầu mazut 180CST 3.5S giảm nhẹ 173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, về 15.689 đồng/kg.

Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng. Như vậy, giá xăng trong nước tăng rất mạnh sau phiên giảm nhẹ trước đó.



Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran...

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước đó, 15 giờ ngày 20-2, tức mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá xăng từ 146-200 đồng/lít, ngược lại tăng giá dầu tư 62 đến 293 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2026, Bộ Công Thương đã phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu gần 31,8 triệu m³/tấn, bình quân 2,65 triệu m³/tấn/tháng, nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội.

Để đạt được kết quả này, Bộ Công Thương đặt mục tiêu sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện tổng nguồn của các thương nhân đầu mối; đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, triển khai Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học từ ngày 1-6-2026, tăng cường chuyển đổi số, nâng cấp Hệ thống quản lý xăng dầu quốc gia.