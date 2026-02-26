HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá xăng tăng mạnh gần 1.000 đồng/lít

Lê Thúy

(NLĐO) - 15 giờ ngày 26-2, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng mạnh, gần 1.000 đồng/lít

Liên Bộ quyết định điều chỉnh giá xăng E5RON92 tăng 889 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.523 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 999 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 20.151 đồng/lít.

Giá xăng dầu tăng mạnh trong năm 2026: Cập nhật mới nhất từ Liên Bộ Công Thương - Ảnh 1.

Giá xăng dầu tăng rất mạnh từ 15 giờ chiều nay 26-2

Nhiều mặt hàng dầu cũng tăng giá. Trong đó, dầu diesel 0.05S tăng 754 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.279 đồng/lít; dầu hỏa tăng 854 đồng/lít, lên 19.469 đồng/lít.

Duy nhất, mặt hàng dầu mazut 180CST 3.5S giảm nhẹ 173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, về 15.689 đồng/kg.

Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng. Như vậy, giá xăng trong nước tăng rất mạnh sau phiên giảm nhẹ trước đó.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran...

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước đó, 15 giờ ngày 20-2, tức mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá xăng từ 146-200 đồng/lít, ngược lại tăng giá dầu tư 62 đến 293 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2026, Bộ Công Thương đã phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu gần 31,8 triệu m³/tấn, bình quân 2,65 triệu m³/tấn/tháng, nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội.

Để đạt được kết quả này, Bộ Công Thương đặt mục tiêu sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện tổng nguồn của các thương nhân đầu mối; đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, triển khai Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học từ ngày 1-6-2026, tăng cường chuyển đổi số, nâng cấp Hệ thống quản lý xăng dầu quốc gia.

Tin liên quan

Bộ Công Thương thông báo về thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sắp tới

Bộ Công Thương thông báo về thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sắp tới

(NLĐO) - Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 19-2 sẽ được chuyển sang thực hiện vào thứ Sáu, ngày 20-2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán).

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON 95 lên gần 19.000 đồng/lít

(NLĐO) - 15 giờ ngày 5-2, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng dầu từ 100-519 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, có mặt hàng tăng gần 800 đồng

(NLĐO) - 15 giờ ngày 29-1, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng dầu từ 56 - 761 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

giá xăng điều chỉnh giá xăng dầu giá xăng dầu hôm nay giá dầu thô hôm nay giá xăng hôm nay 26-2
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo