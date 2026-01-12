HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Giải cờ vua Trí tuệ và yêu thương 2026: Sân chơi ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Đông Linh - Ảnh: Phương Thảo

(NLĐO) - Giải cờ vua Trí tuệ và yêu thương 2026 có sự góp mặt của 100 kỳ thủ nhí đến từ Làng trẻ em SOS, Trung tâm Bảo trợ - Công tác xã hội, Mái ấm Tình Mẹ 2.

Là hoạt động trọng tâm của dự án "Quân cờ hạnh phúc" được bảo trợ chuyên môn bởi Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) và Liên đoàn Cờ Việt Nam (VCF), Giải cờ vua Trí tuệ và yêu thương 2026 còn nhận được sự đồng hành của The Grand Ho Tram và KingViet Education.

Không khí tranh tài sôi nổi và chu đáo

Đại diện Làng trẻ em SOS TP HCM xúc động chia sẻ: "Thấy các con nghiêm túc, tự tin và không còn sợ hãi khi bước vào ván đấu là điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất".

Góp phần tạo nên thành công của giải là sự hỗ trợ thầm lặng của đội ngũ tình nguyện viên. Bạn Nguyễn Phương Thảo, tình nguyện viên từ những mùa đầu tiên của Dự án Quân Cờ Hạnh Phúc, cho biết động lực gắn bó chính là được chứng kiến sự trưởng thành, khuôn mặt rạng rỡ hơn của các em trên bàn cờ, qua từng mùa dự án.

Giải cờ vua Trí tuệ và yêu thương 2026: Sân chơi ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - Ảnh 1.

Kỳ thủ nhí đến từ Mái ấm tình mẹ 2

Dấu ấn công nghệ giáo dục 5.0

Điểm đột phá của mùa giải năm nay là việc ứng dụng bàn cờ thông minh ChessUp V2 tích hợp AI. Hoạt động trải nghiệm thi đấu này không chỉ giúp các em tiếp cận phương pháp học cờ trực quan, hiện đại mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc: Xóa nhòa khoảng cách điều kiện, khẳng định mọi trẻ em đều xứng đáng được hưởng sự công bằng trong giáo dục và tiếp cận công nghệ tiên tiến nhất.

Giải cờ vua Trí tuệ và yêu thương 2026: Sân chơi ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - Ảnh 2.

Các kỳ thủ thi đấu trên bàn cờ thông minh ChessUp V2 tại bảng Nam U13 – 18

Lan tỏa yêu thương

Vượt lên trên những phần thưởng vật chất, giải đấu là minh chứng sống động cho thông điệp "Every Move Counts" (Mỗi nước đi đều giá trị) mà Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) gửi gắm vào Dự án Cờ vua cộng đồng (Social Chess) do chính FIDE triển khai từ năm 2025 trên khắp thế giới.

Tại sân chơi này, mọi khoảng cách đều được xóa nhòa, chỉ còn lại sự công bằng, bản lĩnh và niềm tin để các em tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Giải cờ vua Trí tuệ và yêu thương 2026: Sân chơi ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - Ảnh 3.

TS. Nguyễn Trà Giang – PCT Liên đoàn Cờ Việt Nam, nhà sáng lập dự án "Quân cờ hạnh phúc" (bìa trái) cùng ông Dương Trí Viễn – Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ - Công tác xã hội (cơ sở 3)


