Giải cứu bé gái 4 tuổi bị bố đẻ đe dọa treo cổ lên trần nhà

Ngày 20-10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết lực lượng chức năng vừa giải cứu an toàn bé gái tại xã Nghĩa Phương bị bố đẻ đe dọa treo cổ.

Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công bé gái. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Nghĩa Phương nhận được tin báo từ chị L.T.H.N., ở xã Nghĩa Phương về việc chồng chị là N.H.T. gửi tin nhắn qua Zalo kèm hình ảnh con gái là cháu N.T.H. (SN 2021) bị treo cổ bằng dây vải trên trần nhà, không rõ còn sống hay không.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Phương đã huy động lực lượng đến hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Bắc Ninh để xin chỉ đạo.

Qua xác minh, buổi sáng cùng ngày, cháu H. không đến trường nhưng gia đình cũng không có đơn xin phép cho cháu nghỉ học.

Khi tiếp cận nhà của N.H.T., lực lượng chức năng phát hiện phòng ngủ khóa trái, không thấy T. và cháu H.. Trước tình huống nguy cấp, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động các lực lượng gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Công an xã triển khai biện pháp nghiệp vụ giải cứu bé gái.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã giải cứu thành công cháu bé. Sức khỏe và tinh thần cháu H. sau đó đã dần ổn định.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.