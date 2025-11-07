HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giải cứu cụ bà 77 tuổi cùng cháu bé 5 tuổi và 1 phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy

Tr.Đức

(NLĐO)- Sáng sớm 7-11, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 6 tầng trên đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân (TP Hải Phòng) khiến 3 người bị mắc kẹt.

Hồi 5 giờ 42 sáng 7-11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hải Phòng nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại nhà dân, địa chỉ số 214 đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân.

Giải cứu cụ bà 77 tuổi và 2 người mắc kẹt trong đám cháy tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa những người mắc kẹt ra ngoài

5 phút sau khi nhận được thông tin, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định có 3 người bị mắc kẹt tại tầng 3, nơi đang bị lửa và khói uy hiếp nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân để đưa 2 người thoát ra bằng cầu thang bộ và 1 người qua thang chữa cháy bên ngoài. Đến 5 giờ 55 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa, ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan sang tầng 2 và các khu vực khác của ngôi nhà 6 tầng.

Giải cứu cụ bà 77 tuổi và 2 người mắc kẹt trong đám cháy tại Hải Phòng - Ảnh 2.

Giải cứu cụ bà 77 tuổi và 2 người mắc kẹt trong đám cháy tại Hải Phòng - Ảnh 3.

Hai người mắc kẹt trong đám cháy được đưa ra bằng cầu thang bộ và 1 người được đưa qua thang chữa cháy bên ngoài

Kết quả, 3 nạn nhân được cứu an toàn gồm cháu D.G.B. (SN 2020); cụ bà N.T.H. (SN 1948) và bà P.T.P. (SN 1969).

Hiện, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang tiến hành thống kê, xác định thiệt hại ban đầu và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tin liên quan

TP HCM: 20 phút dập tắt đám cháy nhà dân trong hẻm đường Hoàng Sa

TP HCM: 20 phút dập tắt đám cháy nhà dân trong hẻm đường Hoàng Sa

(NLĐO) - Đây chỉ là tình huống thực tập phương án chữa cháy nhà trong hẻm 711 Hoàng Sa, khu phố 24, phường Xuân Hòa, TP HCM

Hàng chục cảnh sát được điều động dập đám cháy kho lốp xe ở TP HCM

(NLĐO) - Phát hiện cháy kho lốp xe, người dân xung quanh tìm cách dập lửa song những nỗ lực ban đầu bất thành.

Cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy nhà dân, 1 cảnh sát bị nhiễm khói

(NLĐO)- Các lực lượng tham gia chữa cháy đã cứu thoát cả 5 người mắc kẹt trong đám cháy gồm 2 vợ chồng chủ nhà, con gái chủ nhà và 2 cháu nhỏ

cứu nạn, cứu hộ giải cứu mắc kẹt trong đám cháy nguyên nhân vụ cháy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo