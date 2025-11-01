Ngày 1-11, UBND phường Xuân Hòa, TP HCM phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP HCM và khu phố 24 tổ chức buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu cho biết buổi thực tập nhằm nâng cao ý thức, kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng tại chỗ và người dân; đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp, chỉ huy, điều hành giữa các lực lượng khi có tình huống cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu phát biểu

Thực tập chữa cháy ở hẻm 711 Hoàng Sa, khu phố 24, phường Xuân Hòa

Tình huống diễn tập là vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 1-11-2025 do bất cẩn của người dân khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong đun nấu gây cháy tại nhà dân thuộc hẻm 711 Hoàng Sa, khu phố 24, phường Xuân Hòa.

Sự cố cháy làm cháy lan rộng ra các nhà dân liền kề dọc theo hẻm 711 Hoàng Sa, khu phố 24, phường Xuân Hòa.

Việc thực tập diễn ra trong khoảng 20 phút và hoàn thành đúng kịch bản đã đề ra; các lực lượng phối hợp, chỉ huy, điều hành nhịp nhàng, hiệu quả.

Một số hình ảnh tại buổi thực tập: